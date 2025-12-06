Un clásico de colección: cuánto costaría llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026 de Panini

La firma anunció su nuevo lanzamiento, con detalles como la cantidad de figuritas y las páginas del álbum. Todo lo que sabe, en la nota.

Panini anunció el álbum de figuritas del Mundial 2026. Foto: Canal 26

El Mundial 2026 se acerca y también uno de los clásicos de este momento icónico para los fanáticos del fútbol: el álbum de figuritas de Panini. El nuevo formato del torneo incluye mayor cantidad de países participantes, con un total de 48, lo que se traduce en más figuritas para completar la colección, lo que puede representar un importante gasto para los coleccionistas.

Qué se sabe del álbum de figuritas del Mundial 2026

Panini anunció días atrás la nueva edición del álbum, con algunos detalles que permiten hacer cálculos. Si bien todavía no hay fecha de salida confirmada, se mencionó que habrá un total de 980 figuritas, un récord para las colecciones de este tipo. Un ejemplo claro fue la de Qatar 2022: que tuvo 670 stickers, 310 menos con respecto al novedoso lanzamiento.

El álbum de figuritas del Mundial 2026, anunciado por Panini. Video: Panini.

La información confirmada por la empresa incluyó el diseño de la tapa, además de que señala que el álbum tendrá 112 páginas, con un cambio notable en la distribución: los paquetes traerán 7 unidades, a diferencia de los 5 que suelen contener. El objetivo está en acaparar el aumento de figuritas que tiene la colección del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No se descarta que el lanzamiento de Panini incluya a todos los equipos que participen del repechaje, más allá de que no hayan confirmado su clasificación. En caso de que esto se concrete, habrá un total de 54 países en la colección: los 42 ya asegurados y los 22 que disputarán su lugar en el certamen durante el próximo marzo.

Álbum de figuritas del Mundial 2026. Foto: Panini

Cuánto costará llenar el álbum del Mundial 2026

Teniendo en cuenta que cada sobre tiene 7 figuritas y el álbum se completa con 980, se necesitará comprar un mínimo de 140 sobres para completar, aunque es una cantidad imposible: hay que sumar las siempre molestas repetidas, que pueden elevar aún más los costos y hacer más tediosa la experiencia.

Un interrogante, y que resulta clave para calcular los costos, es el precio que tendrá cada paquete, así como también el álbum que lanzará Panini. Una referencia se puede tomar en la última publicación del deporte de la firma en el país: fútbol argentino 2025, que se publicó a finales de agosto.

Álbum de figuritas del Mundial 2026. Foto: Panini

Posibles precios de las figuritas de Estados Unidos, México y Canadá 2026

En la colección mencionada, cada paquete salía $1250 y el álbum $7500. Sin embargo, hay que tomar dos variantes nuevas: los sobres traerán más unidades, además de que el libro tendrá muchas más páginas, ya que se llenaba con 400 menos: 567.

El aumento en la cantidad de figuritas por paquete puede llevar a un monto de entre $1750 y $2000 cada uno, mientras que el álbum puede tocar los $10000. Tomando estos valores, para completar la colección del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se necesitará entre $245000 y $280000, más el monto que cueste el libro, sin contar las repetidas. En este contexto, la suerte jugará un papel fundamental.

Juntar las figuritas de cada Mundial es un clásico y una tradición que atraviesa generaciones. Un ejemplo es el furor causado durante Qatar 2022, por lo que hay mucha expectativa con lo que ocurrirá en los kioscos y en los puntos claves de intercambio de figuritas como el Parque Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires.

El álbum de figuritas de Qatar 2022 causó furor en Argentina. Foto: Panini.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda

Grupo B

Canadá

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak/Bolivia/Surinam

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Congo/Jamaica/Nueva Caledonia

Uzbekistán

Colombia

Grupo L