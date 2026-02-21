Propuesta de casamiento en los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: Captura de video.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se caracterizaron por las marcas alcanzadas y por un curioso récord extradeportivo que dio que hablar: la gran cantidad de preservativos entregados entre los 2.800 atletas.

Según datos oficiales, se agotaron unos 10.000 preservativos en apenas 72 horas. Esto equivale a unos cuatro por competidor. Como dijo Mark Adams, portavoz del COI, “hagan cuentas”.

Pedidos de casamiento, festejos de San Valentin y hasta una insólita confesión de infidelidad acompañaron al frío de la competencia más importante de los deportes extremos.

Sturla Holm confesó una infidelidad en los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: REUTERS

Loola Pérez, más conocida como Doctora Glas, analizó la situación en una nota para El Mundo de España y dio su parecer como psicosexóloga.

“Lejos de ser una sorpresa, lo ocurrido resulta bastante coherente con cómo funciona el deseo humano en condiciones de excitación, novedad y disponibilidad de pareja. El evento olímpico además resulta finito y excepcional, reúne a muchas personas jóvenes con intereses comunes y con físicos diversos, pero muy atractivos”, explicó.

“Las emociones se intensifican, pero esto no quiere decir que haya más riesgo de infidelidad. Ser infiel no es algo automático. El entorno aumenta la tentación, pero no elimina nuestra capacidad de decisión”, concluyó.