Tiziano Gravier hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno:

El deportista argentino consiguió la mejor marca nacional en esquí alpino Foto: @juegosolimpicos

Tiziano Graiver, el hijo de Valeria Mazza, realizó su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Corina. El joven deportista participa de la actividad esquí alpino, y fue parte de la prueba Super-G. Logró un tiempo de 1:29.06 y quedó en el puesto 28, a menos de cuatro segundos del oro.

El resultado de Gravier se inscribe en las páginas centrales de la historia deportiva argentina. Su resultado fue el mejor jamás conseguido en la disciplina, superando la actuación de Nicolas Arsel en Salt Lake City 2002, donde terminó 30°.

Sin embargo, Tiziano todavía tiene asuntos pendientes en la competición. Volverá a competir el próximo 14 de febrero, en la prueba de slalom gigante. Su última bala la gastará el lunes 16 en la prueba de slalom tradicional.

Sus padres, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, y su hermano Benicio, estuvieron apoyándolo al momento de la largada y durante toda la competencia. Además, llamó la atención la presencia del Pupi Zanetti, exfutbolista argentino y actual presidente del Inter de Milán, y Paula Pareto, vigente vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino y gloria del deporte nacional.

“La primera vez que me propuse el objetivo de ir a estos Juegos Olímpicos fue hace cinco años. A veces estuvo más adelante y a veces un poco más atrás, pero siempre estuvo en mi cabeza. Fueron muchos entrenamientos, esfuerzos, viajes, giras y competencias”, reconoció el joven de 23 años en la antesala de su presentación internacional.

Además, reveló las dificultades que tuvo que atravesar durante la preparación: “Sentía que me estaba perdiendo algunas cosas. Pero en ese momento estaba en plena preparación para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahora estoy muy dedicado a lo que hago”.

Qué deporte hace el hijo de Valeria Mazza: en qué consite el esquí alpino

El esquí alpino es un deporte de invierno que consiste en descender a altas velocidades por laderas de montañas nevadas sobre esquís. El objetivo es completar un recorrido marcado por banderas en el menor tiempo posible.

Las tres categorías en las que participará Tiziano Gravier son: Slalom tradicional, slalom gigante y Super-G. Pese a que la premisa principal es la misma, tienen algunas diferencias entre sí: