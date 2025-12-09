¿Por reclamo de Icardi?: la China Suárez y un inesperado pedido para sus escenas de sexo de En el barro

Antes del estreno de la segunda temporada, la actriz se comunicó con la producción para un particular pedido. La China será protagonista de la tira y una escena de violación habría sido la cuestionada.

La China Suárez y su participación en "En el barro" Foto: Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes

La China Suárez será una de las grandes protagonistas de la segunda temporada de En el Barro y, antes de su estreno, hizo un inesperado pedido a la producción.

La actriz exigió ver las escenas de sexo que hizo para la nueva tira con el propósito de mostrárselas a Mauro Icardi antes de que vean la luz en la plataforma.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @mauroicardi

Desde la producción de la serie se sorprendieron mucho por el pedido y se lo negaron, según informó Paula Varela en Intrusos.

Uno de los momentos en cuestión sería una escena de violación que protagoniza la China, lo que habría despertado la “curiosidad” del delantero del Galatasaray.

El aviso de Icardi en el programa de Mario Pergolini

El futbolista, durante su visita al programa de Mario Pergolini, contó que no le gusta que su novia haga escenas de sexo y que desde que está a su lado, le explicó que no está de acuerdo con que haga ese tipo de contenido para las producciones en las que participa.

La China Suárez y Mauro Icardi en el programa de Mario Pergolini. Foto: X / @LeoAriasPrensa.

“Hay escenas fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Vio dos, tres capítulos”, dijo la China en “Otro Día Perdido” en relación al estreno de su última serie, “Hija del Fuego: la venganza de la Bastarda”, al tiempo que Icardi sumó: “En lo que vi, ya aparece en bolas. Después no sé cómo sigue”.

“Ya me conoce, me conoció así. No es que hice muchos infantiles ni nada. En general, siempre estoy en bolas”, explicó Suárez e Icardi agregó: “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, y se lo dejé en claro el primer día. Soy celoso”.

La China Suárez en el programa de Mario Pergolini. Foto: X / @LeoAriasPrensa.

“A mí no me quedó otra que verlo porque fuimos al estreno, pero desde ese día se lo dejé en claro. Ahí recién estábamos empezando. Fue al principio y le dije ‘a mí esto no me gusta’”, sentenció el delantero.