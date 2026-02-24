Marcelo Gallardo se despedirá de los hinchas de River en el Monumental.

Mediante un directo video Marcelo Gallardo anunció que deja de ser el entrenador de River Plate, aunque la decisión no tendrá efecto inmediato y se podrá despedir ante los hinchas del “Millonario”.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, comienza el clip, donde se ve al “Muñe” emocionado y aguantando las lágrimas.

Marcelo Gallardo dejó de ser entrenador de River. Video: X @RiverPlate

El prematuro final de este segundo ciclo deja un saldo sumamente adverso, marcado a fuego por la falta de respuestas futbolísticas y por la alarmante racha de 10 derrotas en los últimos 15 encuentros disputados.

En total, Marcelo Gallardo dirigió 85 partidos en su segundo ciclo, con un saldo de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas.

Cuándo es y dónde ver River vs Banfield, el último partido de Marcelo Gallardo

El último partido del segundo ciclo de Marcelo Gallardo será el próximo jueves 26 de febrero a las 19.30, cuando River reciba a Banfield en el Estadio Monumental, por la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura.

El “Millonario” buscará dar vuelta la página, tras sumar tres derrotas consecutivas en el campeonato doméstico (en el medio ganó su duelo por Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar), donde ocupa la décima posición, con tan solo 7 puntos.

Dónde ver River vs Banfield

El partido entre River y Banfield se podrá ver a través de TNT Sports, en los canales 112 y 1020 de Telecentro.

Marcelo Gallardo se va de River. Foto: Captura

El mensaje de Marcelo Gallardo

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, expresó el DT en su mensaje.

Y añade: “Solamente palabras de agradecimiento principalmente a este enorme club y a su gente, por este amor incondicional durante todos estos años, incluso en momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como uno proyectaba”.

“Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que han creído en mí para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva y tengo nada más que palabras de agradecimientos para todos”, prosigue Gallardo en su discurso.

“Espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo pueda encontrar con buenos resultados futbolísticos”, suma Gallardo en su despedida para cerrar conmovido: “Muchísima gracias y les mando un fuerte abrazo a todos”.