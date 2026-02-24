Marcelo Gallardo se va de River. Foto: Captura

Marcelo Gallardo deja de ser el entrenador de River Plate. La impactante noticia fue comunicada mediante un video en las redes sociales del club.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, comienza el clip, donde se ve al DT emocionado y aguantando las lágrimas.

Y añade: “Solamente palabras de agradecimiento principalmente a este enorme club y a su gente, por este amor incondicional durante todos estos años, incluso en momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como uno proyectaba”.

Marcelo Gallardo dejó de ser entrenador de River. Video: X @RiverPlate

“Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que han creído en mí para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva y tengo nada más que palabras de agradecimientos para todos”, prosigue Gallardo en su discurso.

“Espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo pueda encontrar con buenos resultados futbolísticos”, suma Gallardo en su despedida para cerrar conmovido: “Muchísima gracias y les mando un fuerte abrazo a todos”.

El prematuro final de este segundo ciclo deja un saldo sumamente adverso, marcado a fuego por la falta de respuestas futbolísticas y por la alarmante racha de 10 derrotas en los últimos 15 encuentros disputados.

Los números del segundo ciclo de Gallardo en River

Después de perder 0-1 ante Vélez en Liniers, Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se tomó un tiempo para reflexionar sobre su futuro, lo que derivó en la decisión de ponerle fin a su segundo ciclo en Núñez, que comenzó en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien fue su sucesor.

Desde el regreso del “Muñeco”, River no ganó ningún título y la vez que más cerca estuvo de sumar una estrella fue en la Supercopa Internacional ante Talleres, que terminó perdiendo por penales.

En total, Marcelo Gallardo dirigió 85 partidos en su segundo ciclo: el saldo es de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas.

Cuándo y a qué hora juega River contra Banfield

River recibirá a Banfield en el Estadio Monumental el próximo jueves 26 de febrero a las 19.30, por la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura.

El “Millonario” buscará dar vuelta la página, tras sumar tres derrotas consecutivas en el campeonato doméstico (en el medio ganó su duelo por Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar), donde ocupa la décima posición, con tan solo 7 puntos.