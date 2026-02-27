Valentín Carboni, Racing. Foto: Instagram @valencarboni_

Después de la lesión de Adrián Martínez en Racing durante el empate 1-1 con Independiente Rivadavia, Gustavo Costas recibió otra pésima noticia este viernes: Valentín Carboni se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y deberá ser operado.

“En el entrenamiento de este viernes, Valentín Carboni sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. El jugador tendrá intervención quirúrgica en los próximos días”, señala el parte médico oficial.

El delantero de 20 años, que llegó a la “Academia” a préstamo desde Inter, apenas lleva cinco partidos en el club de Avellaneda. Ahora, la duda recae si regresará a Italia para rehabilitarse en Milán o si lo hará en Argentina.

Valentín Carboni, Racing. Foto: Instagram @valencarboni_

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Carboni sufre una afección de esta gravedad. En 2024, cuando militaba en el Olympique Marsella, sufrió la misma lesión pero en la rodilla izquierda.

El joven delantero fue titular en los primeros tres encuentros desde su llegada (Gimnasia, Rosario Central y Tigre), pero no logró explotar su mejor versión, por lo que ingresó como suplente en los partidos siguientes.

Racing también pierde a Maravilla Martínez por lesión

Sobre el final del primer tiempo ante la “Lepra Mendocina”, Martínez fue a presionar, se torció el tobillo y quedó tendido en el piso. El goleador se fue entre lágrimas y en la “Academia” temían una dura lesión.

Torneo Apertura, Racing vs. Independiente Rivadavia. Foto: NA

Este viernes, Maravilla se realizó estudios y los resultados indicaron que se trata de un esguince de tobillo izquierdo de grado dos, por lo que estará cerca de un mes afuera de las canchas. La buena noticia: podría volver justo antes del clásico ante Independiente.

Los números de Carboni y Maravilla, los dos lesionados de Racing