Torneo Apertura, Racing vs. Independiente Rivadavia. Foto: NA

Racing rescató un empate en un jornada que parecía oscura ante Independiente Rivadavia y se metió en el último lugar para clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.

El elenco de Alfredo Berti ganaba con el tanto de Matías Fernández a los ocho minutos del segundo tiempo pero Tomás Conechny marcó de cabeza a los 33 del complemento el 1 a 1 definitivo en el Cilindro.

La crónica del partido

Racing trabajó bien con la pelota, con presencia en el campo de la visita, pero el elenco mendocino se mantuvo firme en el fondo e intentó salir de contraataque con Villa, aunque sin generarle peligro real a Cambeses.

El momento de inflexión llegó cuando, tras dos planchazos por llegada tarde de Matko Miljevic, el árbitro Darío Herrera no dudó y le mostró la tarjeta roja por doble amonestación y dejó al equipo con uno menos.

Minutos más tarde, llegó otra mala noticia para los de Costas: Adrián “Maravilla” Martínez sufrió una fuerte torcedura de tobillo y debió dejar el campo de juego.

Ya en el complemento, tras un mal corner a favor de Racing, el equipo mendocino salió rápido de contra con Sebastián Villa, y Gonzalo Ríos, quien pisó el área, habilitó a Matías Fernández para la definición cruzada a los ocho minutos del segundo tiempo.

A los 33 minutos del complemento, Gabriel Rojas envió un gran centro desde un tiro de esquina y Tomás Conechny conectó en lo alto con la cabeza para empatar el partido.