Marcelo Gallardo. Foto: NA

Hernán Crespo fue despedido de la dirección técnica del club São Paulo Futebol Clube. La destitución fue junto a todo su cuerpo de asistentes, pese a que su equipo está en uno de los primeros puestos del Brasileirao.

En ese sentido, quedó libre uno de los puestos más cotizados de Brasil y uno de los nombres que comenzó a barajarse fue el de Marcelo Gallardo. “Otro nombre que se barajó fue el de Marcelo Gallardo, quien se encuentra sin equipo tras su salida de River Plate. A pesar del interés por fichar al argentino, el precio era demasiado alto, muy por encima del presupuesto del São Paulo”, informaron fuentes de la negociación a ESPN Brasil.

Hernán Crespo, extécnico de San Pablo. Foto: NA.

La directiva habría pensado en el DT argentino por su trayectoria y liderazgo para dirigir un equipo grande. Sin embargo, su alto costo de contratación no estaría al alcance del club. Otro de los nombres que habría sonado es el de Filipe Luís, quien fue recientemente apartado del Flamengo, pero el exlateral estará de vacaciones hasta mitad de año y quiere dirigir el fútbol europeo.

Entre los nombres que aparecieron como posibles candidatos estuvo el de Fernando Diniz, quien tuvo un paso reciente por el club. Sin embargo, su ciclo durante 2020 generó cierta resistencia interna, lo que terminó descartando su regreso. Ante este escenario, la dirigencia decidió avanzar con mayor rapidez en las negociaciones por Roger Machado, actualmente sin club y con buena reputación dentro del fútbol brasileño.

River vs Banfield, el último partido de Marcelo Gallardo. Foto: NA

Cómo fue la destitución de Hernán Crespo del San Pablo

El São Paulo anunció este lunes la destitución del argentino Hernán Crespo como técnico del equipo, con lo que puso fin a su segunda etapa en el club brasileño. Crespo, de 50 años, regresó en junio de 2025 al banquillo del Tricolor de Morumbí y deja al plantel colíder del ‘Brasileirão’, con 10 puntos, tras las primeras cuatro jornadas.

Junto con él, abandonan los auxiliares Juan Branda y Victor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el preparador de porteros Gustavo Nepote, según indicó el São Paulo en sus redes sociales.

Hernan Crespo, Reuters.

“El São Paulo le desea éxito a Hernán Crespo y a su cuerpo técnico en la continuidad de sus carreras”, agregó la nota del tricampeón de la Copa Libertadores. En su segunda etapa en el São Paulo, el exdelantero de la Albiceleste dirigió al primer equipo en 46 partidos, con un balance de 21 victorias, 7 empates y 18 derrotas.

En la primera etapa, que tuvo lugar en plena pandemia de covid-19, también fue despedido antes de completar un año, aunque se marchó con el título del Campeonato Paulista de 2021 bajo el brazo.

Acto seguido, se fue al fútbol árabe, primero como preparador del Al-Duhail de Catar y después del Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, para finalmente volver al São Paulo a mediados del año pasado. Sin embargo, Crespo volvió al conjunto paulista en uno de los momentos más turbulentos de la historia del club.

Hernán Crespo. Foto: NA.

En el último año, el São Paulo destituyó a su presidente y algunos de sus directivos se han visto envueltos en supuestos escándalos de corrupción que están bajo investigación.

Con todo, el elenco comenzó con buen pie la temporada y, actualmente, es colíder del Campeonato Brasileño junto con el Palmeiras, ambos con 10 puntos.

La temporada pasada, terminó la Liga en la octava posición, con lo que no logró el objetivo de clasificarse para la Libertadores de 2026, teniéndose que conformar con disputar la Copa Sudamericana, el torneo de plata de la Conmebol.