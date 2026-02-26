MarceloGallardo Foto: NA

River Plate vivirá una jornada histórica este jueves 26 de febrero, cuando el equipo reciba a Banfield en el Más Monumental para lo que será el último partido de Marcelo Gallardo al mando del club en su segundo ciclo como entrenador. El encuentro, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, marcará el cierre de una etapa que, aunque breve y turbulenta en este regreso, vuelve a colocar al “Muñeco” en el centro de la escena emocional del mundo riverplatense.

¿A qué hora juega River vs. Banfield?

El horario confirmado del partido es 19:30 (hora de Argentina).

Será un evento cargado de simbolismo: una despedida inesperada, atravesada por una racha de malos resultados que aceleró la decisión del DT más ganador en la historia del club. La transmisión estará a cargo de TNT Sports, cadena que posee los derechos exclusivos del encuentro.

Un Monumental repleto para despedir al ídolo

La expectativa por la despedida de Gallardo provocó un movimiento masivo de hinchas. Los socios agotaron las entradas en tiempo récord y se espera un Monumental colmado, con un recibimiento especial y un clima cargado de emoción, similar al vivido en la despedida de 2022 durante su primer ciclo.

Pese al clima festivo, River llega en un momento deportivo delicado: suma tres derrotas consecutivas y cuatro partidos sin ganar, resultados que impulsaron la renuncia del entrenador. El equipo se encuentra en la décima posición de la Zona B, con solo siete puntos, y necesita una victoria que le devuelva algo de alivio en medio de la transición.

Marcelo Gallardo, Vélez Sarsfield vs River Plate. Foto: NA

Las bajas y el contexto futbolístico

El “Muñeco” deberá afrontar su despedida con dos bajas sensibles: Franco Armani, por una tendinitis, y Juan Fernando Quintero, lesionado. Ambos vienen siendo ausencias clave en un equipo que no logra encontrar regularidad.

Banfield llega con una realidad completamente distinta: viene de una sólida victoria por 3-0 ante Newell’s, se ubica octavo en la tabla con los mismos puntos que River y busca aprovechar el golpe anímico del local para aguarle la despedida al DT.

La agenda de River Foto: X River Plate

Un cierre que marca el final de una era

Aunque este segundo ciclo no alcanzó los niveles de éxito del primero, la figura de Gallardo sigue siendo intocable para el mundo River. El club prepara un acto de homenaje una vez finalizado el partido, a pesar de que el entrenador pidió mantener un perfil bajo dada la situación deportiva.

Será una noche en la que la pelota, el resultado y las emociones se entrelazarán: el Monumental despedirá a un símbolo del club y el plantel intentará regalarle una última alegría al DT que cambió la historia reciente del equipo.