Marcelo Gallardo, director técnico. Foto: NA / Damián Dopacio

Marcelo Gallardo atraviesa horas emotivas en River. Días después de anunciar su renuncia como entrenador, tendrá su merecida despedida ante Banfield en el Monumental. En el marco de posibles homenajes, habría realizado un pedido especial a los dirigentes.

El pedido especial de Marcelo Gallardo antes de su despedida de River

El entrenador más ganador de la historia de River solicitó que no haya homenajes para su persona, así como tampoco quiso la entrega de plaquetas ni menciones especiales.

Marcelo Gallardo dejó de ser entrenador de River. Video: X @RiverPlate

De esta manera, el único homenaje que recibirá esta noche Gallardo vendrá desde la tribuna, donde se espera que los hinchas de River le realicen una ovación inolvidable pese a los flojos resultados del “Muñeco” en su segundo ciclo al frente del club.

El segundo periodo de Gallardo en River inició a mediados de 2024 y pese a llevar casi dos años, nunca pudo hacer que el equipo fluya. Esta situación se profundizo a finales de 2025, periodo en el que sufrieron una enorme cantidad de derrotas y que derivó en la clasificación solo a la Copa Sudamericana 2026, por lo que no disputarán la Libertadores luego de 11 años.

El detonante que derivó en la renuncia del director técnico fue la seguidilla de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, donde River marcha undécimo en la Zona B con solo siete puntos.

Marcelo Gallardo se va de River. Foto: Captura

Durante su segundo periodo en el “Millonario”, Gallardo dirigió un total de 85 partidos, con un saldo de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas.

Un Monumental repleto para despedir al ídolo

La expectativa por la despedida de Gallardo provocó un movimiento masivo de hinchas. Los socios agotaron las entradas en tiempo récord y se espera un Monumental colmado, con un recibimiento especial y un clima cargado de emoción, similar al vivido en la despedida de 2022 durante su primer ciclo.

Pese al clima festivo, River llega en un momento deportivo delicado: suma tres derrotas consecutivas y cuatro partidos sin ganar, resultados que impulsaron la renuncia del entrenador. El equipo se encuentra en la décima posición de la Zona B, con solo siete puntos, y necesita una victoria que le devuelva algo de alivio en medio de la transición.