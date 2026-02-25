Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: @Alaves

Luego de que Marcelo Gallardo renuncie como entrenador de River debido a los malos resultados durante su segundo ciclo, la dirigencia del “Millonario” pisó el acelerador y encontró a su sucesor: Eduardo Coudet.

El club de Núñez se encuentra definiendo los últimos detalles para concretar la llegada del “Chacho” como reemplazante del “Muñeco”. Tan avanzadas están las negociaciones que, si el DT logra arreglar su salida del Alavés (su contrato vence en junio), podría ser presentado la próxima semana.

Lo cierto es que el exfutbolista de 51 años espera hace años la oportunidad para ser el técnico de River, por lo que trabaja junto a su representante, Christian Bragarnik, para cerrar su desvinculación del club español, mientras que ya llegó a un acuerdo de palabra con Stefano Di Carlo.

Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: EFE

“Creo que en el tiempo, en algún momento, mi carrera se va a cruzar con River. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido”, declaró en 2019, cuando dirigía a Racing.

Qué frena la llegada del “Chacho” Coudet a River

Por el momento, la única traba que resta para que Coudet llegue al Millonario es su vínculo con Alavés, que se extiende hasta junio de 2026. Un detalle no menor es que no tiene claúsula de rescisión.

De todas maneras, las charlas iniciales indican que su salida no sería un problema mayor. Tanto es así que ni siquiera llegaría dirigir a los “Babazorros” este viernes, cuando enfrente a Levante.

Cuándo y a qué hora juega River contra Banfield, el último partido de Gallardo

River recibirá a Banfield en el Estadio Monumental el próximo jueves 26 de febrero a las 19.30, por la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura.

El “Millonario” buscará dar vuelta la página, tras sumar tres derrotas consecutivas en el campeonato doméstico (en el medio ganó su duelo por Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar), donde ocupa la décima posición, con tan solo 7 puntos.

Dónde ver River vs Banfield

El partido entre River y Banfield se podrá ver a través de TNT Sports, en los canales 112 y 1020 de Telecentro.

El mensaje de Marcelo Gallardo

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, expresó el DT en su mensaje de despedida.

Marcelo Gallardo dejó de ser entrenador de River. Video: X @RiverPlate

Y añade: “Solamente palabras de agradecimiento principalmente a este enorme club y a su gente, por este amor incondicional durante todos estos años, incluso en momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como uno proyectaba”.

“Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que han creído en mí para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva y tengo nada más que palabras de agradecimientos para todos”, prosigue Gallardo en su discurso.

“Espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo pueda encontrar con buenos resultados futbolísticos”, suma Gallardo en su despedida para cerrar conmovido: “Muchísima gracias y les mando un fuerte abrazo a todos”.