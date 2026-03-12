Boca se quedó sin nafta y empató con San Lorenzo en La Bombonera:

Boca vs San Lorenzo. Foto: X @SanLorenzo

Boca Juniors empató 1-1 con San Lorenzo por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura. Los goles de la noche en La Bombonera los marcaron Santiago Ascacibar y Gregorio Rodríguez.

Durante el primer tiempo, el “Xeneize” fue el que más buscó romper el cero en el marcador, con el doble nueve conformado por Miguel Merentiel y Adam Bareiro como receptores de los centros lanzados por los laterales Marcelo Weigandt y Lautaro Blanco.

Ambos delanteros tuvieron chances claras para darle la ventaja a los de Claudio Úbeda en la primera mitad, pero la mala suerte y la falta de puntería les jugaron una mala pasada.

Por su parte, el equipo dirigido por Damián Ayude tuvo la más clara en la última, cuando Gastón Hernández, que se había quedado en el ataque tras un córner, se tiró para cabecear una pelota que pegó en el travesaño del arco custodiado por Agustín Marchesín.

Boca vs San Lorenzo. Foto: X @BocaJrsOficial

La primera del segundo tiempo fue para San Lorenzo. El juvenil Facundo Gulli le robó la pelota a Ayrton Costa en la mitad de la cancha, pero no pudo definir en el mano a mano tras una larga corrida.

El gol de Boca llegó a los 11 minutos del complemento. Sobre la derecha del área, Tomás Aranda tocó en corto para Milton Delgado que abrió al punto penal para Santiago Ascacibar que, en soledad, le pegó sutilmente al palo diestro del arquero paraguayo Orlando Gill y puso el 1-0.

El empate llegó 10 minutos después, cuando el recién ingresado Gregorio Rodríguez llegó por atrás y solo tuvo que empujarla tras el centro del uruguayo Mathías de Ritis.

Pese al cansancio de Boca, que necesitaba sumar de local en un partido que parecía dominado, Úbeda hizo un cambio, a los 91′.

Cómo quedó el historial entre Boca y San Lorenzo

Con este encuentro, en total (contando amateurismo y profesionalismo) disputaron 214 partidos: San Lorenzo ganó 83, Boca se impuso en 77 y empataron en 53 ocasiones. El “Ciclón” sigue con un saldo a favor de 6 cruces.

Cuándo vuelve a jugar Boca por el Torneo Apertura

En la fecha 11, Boca visitará a Unión, el domingo 15 de marzo a las 22.

Cuándo vuelve a jugar San Lorenzo por el Torneo Apertura

Para la siguiente jornada, San Lorenzo será local ante Defensa y Justicia, el lunes 16 de marzo a las 18.30.

El resumen de Boca vs San Lorenzo