Tras idas y vueltas, se confirmó dónde se jugará el Huracán - River:

Estadio Tomas A. Duco - Huracán

El Gobierno porteño y Huracán resolvieron jugar el partido del próximo jueves entre el Globo y River en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Sin embargo, el Quemero solo podrá disponer de 15 mil entradas, ya que se estableció un límite de aforo, cerca de un tercio del habitual.

La decisión responde a las obras que se realizan en el complejo “Estación Buenos Aires” tras el colapso de la losa de un estacionamiento cercano.

Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Foto: Google Maps

Además, el acceso del público se organizará por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, las más alejadas del área afectada, mientras que se habilitarán las plateas René Houseman y Herminio Masantonio junto con la popular Guillermo Stábile.

Qué opinaba Huracán sobre jugar sin público

A través de un comunicado, el club de Parque de los Patricios dejó clara su postura de jugar con sus hinchas y no repetir a lo sucedido ante Belgrano de Córdoba.

“Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma”, expresó el club.

Y agregó: “Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”.