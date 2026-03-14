Hinchas de Boca en la cancha de Lanús. Foto: X

El sueño de Boca Juniors de avanzar con la ampliación de La Bombonera vuelve a poner sobre la mesa un tema clave: dónde jugará el Xeneize durante el tiempo que duren las obras más profundas del proyecto. Y aunque hay múltiples escenarios posibles, dos estadios ya pican en punta como alternativas viables: el José Amalfitani (Vélez) y el Único Diego Armando Maradona de La Plata.

La dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, impulsa una transformación que busca llevar la capacidad del estadio azul y oro a unos 84.500 espectadores, un salto histórico que implicará fases de trabajo en las cuales Boca inevitablemente deberá dejar su casa por un tiempo.

Un proyecto ambicioso que obliga a pensar en un “hogar alternativo”

La propuesta oficial prevé construir seis torres de acceso sobre el playón ubicado junto a las vías del tren, lo que permitirá reorganizar la circulación de los hinchas hacia una segunda bandeja renovada, una tercera bandeja completamente popular y una cuarta bandeja inédita. Esta etapa no demandaría mudanza, pero sí lo hará la fase siguiente: la demolición de la platea preferencial y los palcos sobre Del Valle Iberlucea, para dar lugar a una estructura ampliada que elevará los palcos de 80 a 200.

Lo más interesante es que, a diferencia de proyectos anteriores, no sería necesario comprar viviendas aledañas, algo que frenó en el pasado más de una iniciativa. En su lugar, se plantea una estructura elevada que respete el paso peatonal y vehicular sin afectar el entorno urbano.

¿Por qué Vélez y el Único de La Plata lideran la lista?

Actualmente, Boca cuenta con 25.000 abonados, un número que marca un requisito ineludible para elegir un estadio alternativo: la capacidad suficiente para reubicarlos sin inconvenientes.

Opción 1: Estadio José Amalfitani (Vélez)

El Amalfitani Foto: Vélez web

El Amalfitani surge como una alternativa lógica y accesible por varios motivos:

Ubicación estratégica en la Ciudad de Buenos Aires , lo que facilita traslados y mantiene al equipo en un territorio familiar.

Capacidad suficiente para albergar a los abonados y al público general.

Experiencia previa en recibir partidos de alta convocatoria.

Opción 2: Estadio Único de La Plata

Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona

El estadio platense no solo cumple con la capacidad necesaria, sino que además ofrece:

Infraestructura moderna y excelente visibilidad .

Un campo reconocido por su calidad y su uso frecuente para eventos de gran magnitud.

Respaldo político local: el intendente de La Plata, Julio Alak, ya ha expresado públicamente que ve con buenos ojos recibir a Boca en caso de que el club lo necesite.

El propio Alak manifestó que el estadio —que se integrará a un proyecto más amplio que apunta a convertirlo en una sede estable de la Selección Argentina a partir de 2026— podría transformarse en una alternativa ideal mientras La Bombonera avanza con su remodelación.

¿Qué define la elección final?

Aunque ambos estadios cumplen los requisitos básicos, existen factores que el club evaluará antes de tomar la decisión final:

Logística de transporte para los hinchas

Disponibilidad del estadio según calendarios de AFA y espectáculos

Costos operativos

Compatibilidad con los tiempos de obra

Además, el contexto político y regulatorio también juega un rol importante. El proyecto de ampliación debe recibir aprobación de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y de la Legislatura Porteña, pasos que definirán tanto los plazos como la necesidad efectiva de mudanza.

Boca prepara la ampliación de La Bombonera. Foto: X @AmpliacionBoca

Una decisión estratégica en un momento clave para el club

El avance de las obras en La Bombonera marcará un antes y un después en la historia del club. Y mientras el sueño de un estadio más grande toma forma, la dirigencia ya piensa en cómo garantizar que Boca siga siendo local con todas las letras, aun jugando lejos de Brandsen 805.

Entre Vélez y La Plata, el Xeneize tiene dos cartas fuertes, ambas con infraestructura, capacidad y disposición política para recibir uno de los equipos más convocantes del continente. La decisión final no solo afectará a la temporada deportiva, sino también a la experiencia del hincha, un factor que Boca siempre pone en primer plano.