Juan Román Riquelme. Foto: Captura de video.

Juan Román Riquelme anunció avances claros acerca de la ampliación de La Bombonera y dio detalles de uno de sus grandes promesas de campaña cuando ganó las elecciones en Boca.

El mandatario xeneize le agradeció a la empresa Ferrosur, empresa que dio el visto bueno ya que es la concesionaria de las vías que bordean el estadio.

También destacó la imposibilidad de poner en marcha el proyecto Esloveno o la “Bombonera 360°”, ya que “no se pueden tocar las casas” al ser declaradas Patrimonio Histórico de la Ciudad. “No le mientan a los hinchas”, aseguró.

Además, Riquelme se refirió a la oposición afirmando que no cree “que vuelvan nunca más” y que habían dejado la cancha “abandonada” al final de su gestión.

La Bombonera. Foto: NA

“Va a parecer un estadio de Europa, como debe ser”, comentó el dirigente, quien afirmó que es “la primera vez” que siente que está cerca de “cumplir el sueño” que le representa ampliar el estadio y aseguró que también quiere “que el predio sea el más lindo de Sudamérica”.

Acerca de la confirmación del proyecto, Riquelme aseguró que todavía debe ser aprobado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que tiene que evaluar la distancia de la obra respecto a la vía, los riesgos que la misma traería, el impacto en la circulación de los trenes y el cumplimiento de la zona de seguridad ferroviaria.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: REUTERS

Por último, el presidente del “Xeneize” no perdió la oportunidad de referirse a la oposición, sobre quienes opinó que no cree “que vuelvan nunca más”, pidió que “no sigan poniendo trabas” y sentenció: “Si tuvieran una cosa sobre mí, estaría preso con cadena perpetua”.