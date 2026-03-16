Murió Marcelo Araujo, icónico periodista deportivo.

Lázaro Jaime Zilberman, más conocido como Marcelo Araujo, murió este lunes a los 78 años tras estar internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Con su fallecimiento se fue una parte importantísima de la historia del relato futbolero argentino, una huella imborrable para varias generaciones.

Con un estilo que a veces rozaba lo “desprolijo”, pero que tenía una impronta muy futbolera que le daba un matiz diferente al relato de los partidos, Araujo supo marcar una época diferente, siendo la principal figura de los años ‘90 y 2000.

La histórica dupla que construyó con Enrique Macaya Márquez fue la época dorada de “Fútbol de Primera”, el programa insignia de cada domingo en donde se resumían los mejores momentos de los partidos de la fecha del fútbol argentino.

Las frases más icónicas de Marcelo Araujo y sus relatos

Tono actoral provocador, por momentos sobriedad e información; ese era el espectro en el que Araujo se manejaba en cada uno de sus relatos y podía cambiar de tónica de un momento a otro.

Por ejemplo, uno de los relatos más recordados data del Clausuro de 1999 y un zapatazo del delantero de Boca, Martín Palermo, cuando estaba hablando de la recaudación del partido: “776.420 pesos la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino, MARTíNNNN…”.

Otro relato recordado data de la Copa Libertadores del año 2000, cuando en los cuartos de final se enfrentaron mano a mano Boca y River, ganando el Xeneize por 3 a 0 y con el regreso de Martín Palermo tras una lesión de rotura de ligamento cruzado de su rodilla, lo que generó mucha expectativa en el juego y más aún con el gol de él y el relato de Araujo:

“Viene Martín, quiere Martín, quiere Martín, quiere Martín, Martín, Martín, se la va a dar... no, lo quiere hacer Martín, y lo va a hacer Martín, golazo de Martín”.

Y como estos relatos, hubo otros tantos más que quedaron grabados en la memoria de muchos futboleros a lo largo de los años, que muestran a las claras cómo Marcelo Araujo supo marcar una época para muchos.