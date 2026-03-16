Marcelo Araujo, periodista. Foto: Facebook.

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino y una de las voces más reconocidas de ciclos como Fútbol de Primera y Fútbol para Todos. Tenía 78 años y falleció este lunes tras permanecer internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Dueño de un estilo informal, provocador y con toques de humor, supo romper con la estructura clásica del relato deportivo y dejó una huella imborrable en varias generaciones de periodistas.

Marcelo Araujo. Foto: redes sociales.

El relator murió en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde estaba internado por un cuadro de salud delicado. Su fallecimiento generó fuerte repercusión en el ambiente deportivo, donde su voz quedó asociada durante años a las transmisiones de los domingos.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el relator murió a las 2 de la madrugada, no habrá velorio y será cremado este martes en Chacarita a las 11 de la mañana.

Quién era Marcelo Araujo

Marcelo Araujo tuvo una extensa trayectoria como periodista deportivo y se ganó el respeto y cariño de los fanáticos del fútbol por sus inolvidables relatos y su programa Fútbol de Primera.

Durante más de una década fue el principal relator en los campeonatos de Primera División del fútbol argentino, conformando una inigualable dupla con otra leyenda del periodismo deportivo, como Enrique Macaya Márquez. Además, relató a la Selección argentina durante diversos Mundiales y Copas América.

Luego de unos años inactivo, volvió al relato entre 2009 y 2014 con Fútbol Para Todos, para luego retirarse de manera definitiva.