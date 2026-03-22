Boca recibe a Instituto en La Bombonera. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors recibe este domingo 22 de marzo a Instituto de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en la que podría ser la última oportunidad para su director técnico, Claudio Úbeda.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará en La Bombonera y se podrá ver a través de ESPN Premium (canales 111 y 1019 de Telecentro). El árbitro será Leandro Rey Hilfer, quien estará secundado desde el VAR por Jorge Baliño.

Boca quiere sumar de a 3 en La Bombonera. Foto: X @BocaJrsOficial

Cómo llega Boca al partido con Instituto

Boca se ubica séptimo en la Zona A y llega con la necesidad de acortar la distancia con los líderes tras el empate 1-1 con Unión en Santa Fe. El “Xeneize” suma 14 puntos y mantiene un andar irregular, aunque con solidez defensiva y apenas dos derrotas en el torneo.

Cómo llega Instituto al partido contra Boca

Por su parte, Instituto se encuentra duodécimo en la Zona A con 12 puntos y busca cortar la irregularidad. El equipo de Diego Flores suma 11 goles a favor y 13 en contra, mostrando buen potencial ofensivo pero problemas en el fondo.

La probable formación de Boca ante Instituto

Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

La probable formación de Instituto ante Boca

Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba.

Los detalles de Boca vs Instituto