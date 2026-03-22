A qué hora juega Boca contra Instituto hoy domingo 22 de marzo por la fecha 12 del Torneo Apertura
El equipo de Claudio Úbeda quiere revertir le floja imagen en La Bombonera, donde acumula 4 empates consecutivos. A qué hora se juega y por dónde verlo.
Boca Juniors recibe este domingo 22 de marzo a Instituto de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en la que podría ser la última oportunidad para su director técnico, Claudio Úbeda.
El encuentro, que está programado para las 20, se llevará en La Bombonera y se podrá ver a través de ESPN Premium (canales 111 y 1019 de Telecentro). El árbitro será Leandro Rey Hilfer, quien estará secundado desde el VAR por Jorge Baliño.
Cómo llega Boca al partido con Instituto
Boca se ubica séptimo en la Zona A y llega con la necesidad de acortar la distancia con los líderes tras el empate 1-1 con Unión en Santa Fe. El “Xeneize” suma 14 puntos y mantiene un andar irregular, aunque con solidez defensiva y apenas dos derrotas en el torneo.
Cómo llega Instituto al partido contra Boca
Por su parte, Instituto se encuentra duodécimo en la Zona A con 12 puntos y busca cortar la irregularidad. El equipo de Diego Flores suma 11 goles a favor y 13 en contra, mostrando buen potencial ofensivo pero problemas en el fondo.
La probable formación de Boca ante Instituto
Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
La probable formación de Instituto ante Boca
Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba.