Repechaje Mundial 2026, Turquía vs. Rumania. Foto: REUTERS

De la mano de Arda Guler, con su asistencia para el gol de Ferdi Kadioglu, Turquía superó a Rumania por 1 a 0 y quedó a un partido del Mundial 2026.

El conjunto de Vincenzo Montella se jugará el pase a la Copa del Mundo el próximo martes, ante el ganador del duelo entre Eslovaquia y Kosovo.

Repechaje Mundial 2026, Turquía vs. Rumania. Foto: REUTERS

Turquía aprovechó su condición de local, su superioridad y el talento de sus grandes jugadores como Arda, Kenan Yildiz o el experimentado Hakan Calhanoglu, para marcar las diferencias ante un adversario irregular, que solo tuvo sus ocasiones en el tramo final, cuando el anfitrión acusó el cansancio.

La crónica del partido

Turquía tardó en inquietar a Radu porque el primer tiro al arco fue de Ianis Hagi para el visitante. Después llegaron dos intentos de Guler a la media hora, que inquietaron al cuadro de Mircea Lucescu.

Repechaje Mundial 2026, Turquía vs. Rumania. Foto: REUTERS

Pero, recién en el complemento, Turquía encontró el premio a su mejor juego con un pase largo, al espacio, de Guler a Ferdi Kadioglu que hizo bien el desmarque, controló y marcó el 1 a 0 que sería definitivo.

Sin merecerlo, Rumania tuvo el empate en el 78, en un saque de esquina en corto, con un centro al primer palo y una pelota que quedó muerto y que recogió Nicolai Stanciu para estrellarla en el palo. Allí parecieron morir las ilusiones rumanas, que no podrán volver a una Copa del Mundo.

Turquía jugó con el tiempo a favor y selló el triunfo. Está a un paso de regresar a un Mundial veinticuatro años después del tercer lugar que logró en Corea y Japón 2002.