Italia le ganó a Irlanda del Norte y quedó a un paso de clasificar al Mundial 2026:

Italia le ganó a Irlanda del Norte y está al borde del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Italia le ganó 2-0 a Irlanda del Norte en la semifinal del repechaje al Mundial 2026 y sueña con volver a disputar la Copa del Mundo después de 12 años. Los goles del encuentro los marcaron de Sandro Tonali y Moise Kean, descargando toda la presión acumulada en los últimos días.

El desafío de Italia fue más mental que futbolístico pese a los problemas que todavía presenta la “Azzurra” en su manera de jugar, con demasiada presión por una posible nueva eliminación que le deje sin Mundial por tercera edición consecutiva.

Dos goles desataron la tensión en Bérgamo, en la casa del Atalanta. Dos jugadas permitieron a Gennaro Gattuso abrazarse a Gianluigi Buffon y Leonardo Bonucci en el banco. Dos goles, el de Tonali al 56’ y el de Kean al 80′, que aportaron confianza para Italia en la gran final.

Italia le ganó a Irlanda del Norte y está al borde del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Resultados del repechaje en Europa

Turquía 1-0 Rumania

República Checa (4) 2-2 (3) Irlanda *

Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte

Italia 2-0 Irlanda del Norte

Polonia 2-1 Albania

Eslovaquia 3-4 Kosovo

Ucrania 1-3 Suecia

Gales (2) 1-1 (4) Bosnia y Herzegovina *

*Definición por penales.

Cómo quedó el cuadro del repechaje europeo al Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina vs Italia

República Checa vs Dinamarca

Kosovo vs Turquía

Suecia vs Polonia

Todos los encuentros se jugarán el martes 31 de marzo a las 15.45 (hora argentina).