Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: @Argentina

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa al primer amistoso de la Selección argentina en la ventana FIFA, en la que recibirá a Mauritania en La Bombonera.

En el inicio de la rueda, el entrenador habló de la cancelación de la Finalissima: “Creo que hay una situación que hace que el fútbol pase a ser tema secundario. No se pudo llegar a un acuerdo para disputarla y no estaba pensado no jugarla, por eso salimos en busca de rivales y polemizar no tiene sentido”.

También habló sobre su futuro al frente del Seleccionado: “Mati (Ndr: su representante) está hablando con el presidente. No digo que no me preocupe, pero mi foco está en el Mundial. El resto no dependerá de mí. Ya veremos qué pasa en un futuro. Por ahora es solo el Mundial”.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: @Argentina

A la hora de puntualizar sobre futbolistas, el técnico fue claro a la hora de hablar sobre los rumores de una posible convocatoria de Di María: “Es un tema un poco más de todos en el ambiente que de él. Él lo dejó claro y, desde ese punto de vista, nosotros también lo tuvimos claro cuando hablamos con él. Hoy él no está. Yo estoy feliz por su presente; se lo nota feliz. Eso es lo más importante. Nos ha dado un montón. Es una etapa que está terminada, o al menos así nosotros lo entendimos. Hemos virado para otro lado y hay jóvenes empujando desde atrás que quieren estar. La mejor relación tengo con él y ojalá siga jugando como hasta ahora”.

También respondió sobre la presencia de Messi en la Copa del Mundo: “Esa es una pregunta que es más para él. De mi parte ya saben lo que pienso. Haré todo lo posible para que esté. Para el bien del fútbol, es bueno que esté. Pero es decisión de él y de su cabeza, de su estado físico. Es difícil, porque no solo los argentinos queremos verlo, son todos. Después está la disyuntiva de nosotros como entrenadores si está para jugar todos los partidos, pero yo quiero que esté. Yo no me voy a poner acá a decir si veo si lo pongo. Es él, se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad. Nosotros no tenemos ningún apuro. Sabemos que lo que decida será lo mejor”.

En cuanto a la formación de la lista, Scaloni afirmó: “En principio, son estos. Pero estamos abiertos a ver jugadores como el caso de los chicos que han venido ahora. Son chicos que lo están haciendo bien y tienen oportunidades. Porque no pensar que en estos últimos meses pueda pasar. Hay chicos que no han venido, que los estamos siguiendo. Todo dependerá de cómo lleguen y estén. Va más allá de las lesiones; es importante que lleguen bien en todos los aspectos y lo más cercano a su potencial. A ellos ya se los dijimos, lo dejamos en claro en la charla del día lunes. Son conscientes de lo que se juegan. Acá, lamentablemente, los que nos han hecho ganar, estamos eternamente agradecidos, pero lamentablemente hay que afrontar otro Mundial. Necesitamos gente que esté bien”.

Por último, habló del nivel de los amistosos de Argentina, en contraposición a los que disputan las potencias del mundo: “Recuerdo que hace un tiempo Menotti nos dijo: ‘Qué bueno tener 20 días en el predio para entrenar’. Eso no existía. Hoy tenemos 10 días y parece que no es interesante. Y para nosotros es superinteresante jugar con Mauritania, el sábado un partido con los chicos de la Sub 20 y después el martes. No te garantiza nada jugar con los mejores y no te garantiza nada esto. Eso es más que evidente. Hay que afrontar lo que venga y ser positivo. Después, el resultado dirá si acertaste o no. Intentaremos hacer lo mejor posible”.