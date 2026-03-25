El historial de la Selección en La Bombonera.

La Selección Argentina ultima detalles para encarar la recta final de su preparación de cara al Mundial 2026. Con la Finalissima ante España suspendida, los comandados por Lionel Messi se medirán contra Zambia y Mauritania en La Bombonera.

El recinto elegido no pasa inadvertido para muchos hinchas, que recuerdan noches futboleras fatídicas en el templo boquense, escenario de algunos de los momentos más oscuros de la “Albiceleste”.

Cómo le fue a la Selección Argentina en La Bombonera

El Estadio Alberto J. Armando fue sede de 42 partidos del seleccionado nacional. Argentina se impuso en 29 oportunidades, empató en 10 y solo cayó en 3 encuentros.

Si bien la estadística marca una clara superioridad argentina, con más del 75% de los puntos obtenidos, varios de esos empates y derrotas se dieron en momentos decisivos. Por ese motivo, una parte de los hinchas suele calificar al estadio del mítico barrio porteño como “mufa”.

La hinchada de Boca en La Bombonera. Foto: X @BocaJrsOficial

Los primeros partidos de la Selección en este escenario se disputaron en la década del 20, con un saldo de tres victorias y dos empates. En los años siguientes apenas se jugó un solo encuentro, en la década del 30, cuando Argentina goleó 6 a 1 a Paraguay.

El antecedente que dejó a Argentina fuera del Mundial 1970

El combinado nacional recién volvió a La Bombonera en 1956, casi veinte años más tarde. Durante esa década empató un partido y ganó otro. La racha continuó en los años posteriores: en 1960 se registraron dos triunfos y un empate.

La Bombonera. Foto: X @BocaJrsOficial

Justamente esa última igualdad quedó marcada en la memoria colectiva. Se trata del 2-2 ante Perú, resultado que dejó a la Selección fuera del Mundial de México 1970. Fue la primera y única vez que Argentina no logró clasificarse a una Copa del Mundo por la vía de las Eliminatorias, y no faltó quien culpara al teatro que albergó el drama.

La década del 70 fue la que más partidos albergó en la cancha de Boca. El balance arroja dieciséis victorias, tres empates y dos derrotas.

Durante los años 80 no se disputaron partidos en La Bombonera. El regreso se produjo recién en 1990, con una serie poco favorable: dos derrotas y un empate.

Ya en la segunda década del 2000, un nuevo cruce entre Argentina y Perú reavivó el debate sobre la supuesta mala fortuna del seleccionado en este estadio.

La Bombonera. Foto: Ministerio de Cultura

Cuando se definía la clasificación al Mundial de Rusia 2018, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli debía vencer a Perú para viajar con tranquilidad a Ecuador. Sin embargo, en un encuentro tenso, la Selección no logró romper el cero y quedó al borde de repetir lo ocurrido en 1969, frente al mismo rival y en el mismo escenario.

Días más tarde, una actuación soberbia de Lionel Messi en Guayaquil selló el pasaje al Mundial, aunque la idea de una supuesta maldición en la cancha de Boca volvió a instalarse entre una nueva generación de hinchas.

Los partidos de Argentina en La Bombonera