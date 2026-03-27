Peleaba por ir al Mundial y se rompió los ligamentos cruzados:

Entrenamiento de la Selección argentina en Ezeiza. Foto: @Argentina

Joaquín Panichelli, delantero que vive un gran presente en el Racing de Estrasburgo, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la Selección argentina y quedó sin posibilidades de disputar el Mundial 2026.

El delantero de 23 años se perderá no solo la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá sino también la recta final de la liga francesa, en la que el Estrasburgo lucha por un lugar en los puestos de clasificación a competiciones europeas.

La lesión del delantero se produjo durante la práctica de en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, y el cuerpo médico nacional alertaba por una molestia que terminó en la peor noticia para el goleador.

La convocatoria para los amistosos ante Mauritania y Zambia lo ubicaban en la carrera con el “Flaco” López para ser el tercer “9″ en la lista, como alternativas de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

José Manuel López, convocado en la prelista de la Selección Argentina. Foto: Instagram @flacolopez_10

Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Jordania y Austria y debutará el 16 de junio ante el conjunto africano en Kansas City.