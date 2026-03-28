La Selección argentina tuvo una flojísima actuación para imponerse 2-1 Foto: NA

La Selección Argentina volvió a ganar, pero esta vez el resultado no alcanzó para maquillar las dudas. En un amistoso internacional disputado en La Bombonera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni superó por la mínima a Mauritania, aunque el rendimiento estuvo muy lejos del nivel que suele mostrar el campeón del mundo. Lejos de conformarse con el marcador, el entrenador fue claro, contundente y fiel a su estilo: hizo una fuerte autocrítica y dejó varios mensajes pensando en lo que viene.

Un triunfo que dejó más preguntas que certezas

Desde el inicio, Argentina logró ponerse en ventaja y parecía encaminar una noche tranquila. Sin embargo, con el correr de los minutos, el funcionamiento colectivo comenzó a diluirse. El equipo perdió control, ritmo y precisión, permitiendo que un rival de menor jerarquía creciera en el partido y lo pusiera en aprietos, especialmente en el segundo tiempo.

El resultado final fue una victoria ajustada que expuso falencias defensivas, desajustes en el mediocampo y una baja efectividad en la generación de juego. A pesar del empuje del público y de algunas apariciones individuales, el conjunto albiceleste no logró imponer condiciones ni sostener una identidad clara durante los 90 minutos.

Messi ingresó en el segundo tiempo Foto: NA

La palabra de Scaloni: autocrítica sin rodeos

Finalizado el encuentro, Lionel Scaloni no buscó excusas. En conferencia de prensa asumió el bajo nivel mostrado por sus dirigidos y remarcó que el equipo está en condiciones de ofrecer mucho más. Con un discurso sereno pero firme, el DT dejó en claro que el rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas, ni siquiera por tratarse de un partido de prueba.

Lejos de apuntar a nombres propios, el entrenador hizo hincapié en lo colectivo, señalando que cuando el equipo no funciona como bloque es difícil que sobresalga algún futbolista en particular. También valoró la posibilidad de sacar conclusiones, probar variantes y detectar errores ahora, lejos de la presión de una competencia oficial.

Pruebas, rotación y margen de mejora

El amistoso ante Mauritania formó parte de una serie de ensayos pensados para ajustar detalles de cara a compromisos más exigentes. Scaloni introdujo cambios, movió piezas y dio minutos a futbolistas que buscan consolidarse dentro del plantel. Esa rotación, si bien necesaria, también influyó en la falta de fluidez y cohesión.

El entrenador destacó que estas pruebas son fundamentales para observar respuestas en contextos adversos y evaluar alternativas tácticas. En ese sentido, dejó en claro que no hay preocupación, pero sí cuestiones urgentes por mejorar para recuperar el nivel competitivo que caracterizó a la Selección en los últimos años.

Selección Argentina Foto: NA

La exigencia no se negocia

Uno de los mensajes más fuertes que dejó Scaloni es que el estatus de campeón del mundo no garantiza nada. Cada partido exige concentración, intensidad y compromiso absoluto. El técnico remarcó que no existen rivales fáciles y que cualquier relajación puede pagarse caro, incluso en amistosos.

Este llamado de atención no solo apunta al corto plazo, sino también al proceso de preparación rumbo a los próximos desafíos internacionales. La Selección Argentina sigue siendo un equipo en construcción, con una base sólida, pero consciente de que debe elevar su rendimiento para sostener la competitividad.

Lo que viene para la Selección Argentina

Tras este encuentro, el cuerpo técnico continuará evaluando rendimientos y ajustando detalles. La idea es encontrar un funcionamiento más regular, reforzar conceptos y recuperar la solidez que le permitió a Argentina dominar escenarios complejos en los últimos años.

El mensaje de Scaloni fue claro: ganar es importante, pero jugar bien sigue siendo una obligación. Y en ese equilibrio entre resultado y rendimiento se juega gran parte del futuro inmediato de la Albiceleste.