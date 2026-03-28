Matko Miljevic Foto: NA

Una situación inesperada y alarmante sacudió este sábado a Racing Club en la antesala de su debut en la Copa Argentina. Matko Miljevic, uno de los futbolistas que iba a integrar el equipo para el debut oficial en la competencia, sufrió un intento de robo que le provocó lesiones físicas y obligó al cuerpo técnico a desafectarlo de la concentración a último momento.

El episodio ocurrió días antes del partido y generó una fuerte preocupación tanto en el plantel como en el entorno del club. Según informó la institución de Avellaneda, el mediocampista presentó una herida cortante en la zona de la cresta ilíaca, además de traumatismos y escoriaciones, producto del violento hecho de inseguridad. Por recomendación médica, el jugador fue liberado y no estará disponible para el encuentro frente a San Martín de Formosa, correspondiente a los 32avos de final del certamen federal.

Una baja inesperada que cambia los planes de Costas

La ausencia de Miljevic representa un contratiempo para Gustavo Costas, que tenía al volante en la consideración para el debut copero. De hecho, el futbolista había sido incluido inicialmente en la lista de concentrados, ya que su intención era acompañar al grupo y evaluar su evolución física con el paso de las horas. Sin embargo, al despertar con mayores molestias, el cuerpo médico decidió preservarlo y autorizar su salida del hotel para continuar la recuperación en su domicilio.

Más allá de la preocupación lógica por su estado de salud, en Racing valoraron la rápida intervención médica y la decisión de no arriesgar al jugador, pensando en lo que será un calendario exigente en las próximas semanas, que incluye compromisos determinantes tanto por la Copa Argentina como por el torneo local.

Matko Miljevic Foto: X Racing

Detalles del hecho que encendió las alarmas

De acuerdo a la información difundida por distintas fuentes cercanas al club, el intento de robo se produjo cuando delincuentes abordaron a Miljevic con fines delictivos. Durante el forcejeo, el mediocampista resultó herido con un elemento punzante, lo que derivó en las lesiones detalladas en el parte médico oficial. Aunque el jugador se encuentra fuera de peligro y su evolución es favorable, el impacto físico y emocional del episodio influyó en la decisión final de desafectarlo del partido.

Cuándo podría volver a jugar Miljevic

Desde Racing transmitieron tranquilidad respecto al futuro inmediato del futbolista. La expectativa es que, una vez superadas las molestias y completadas las curaciones necesarias, Miljevic pueda reincorporarse a los entrenamientos del plantel en los próximos días. Si no surgen complicaciones, el cuerpo técnico confía en contar con él para los compromisos venideros, incluido el clásico frente a Independiente, uno de los partidos más importantes del semestre.

Racing debuta con un contexto cargado

El debut en la Copa Argentina, que suele ser un torneo históricamente exigente y repleto de sorpresas, tendrá para Racing un condimento especial. La noticia del robo y la ausencia de Miljevic generaron ruido en la previa, aunque puertas adentro el cuerpo técnico trabaja para que el foco esté puesto exclusivamente en el partido.

La Academia llega al estreno con la obligación de arrancar con el pie derecho y evitar sobresaltos ante un rival que buscará dar el golpe. En ese marco, la situación vivida por el mediocampista funciona como un recordatorio de que, más allá del fútbol, los jugadores también están expuestos a realidades que exceden lo deportivo.

La evolución de Miljevic será seguida de cerca por el club y por los hinchas, que esperan verlo nuevamente en cancha lo antes posible, dejando atrás un episodio tan desafortunado como ajeno al juego.