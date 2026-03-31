Claudio Úbeda piensa en el debut de Boca en la Copa Libertadores. Foto: EFE

En medio de la última Fecha FIFA antes del Mundial 2026, Claudio Úbeda trabaja en los próximos compromisos de Boca Juniors, con el debut en la Copa Libertadores como gran objetivo en el horizonte.

Pero antes, el “Xeneize” deberá enfrentar a Talleres, en lo que será la reanudación del Torneo Apertura tras el parón internacional. En esa línea, el DT tiene en mente resguardar a varios jugadores y esperar a otros lesionados para la seguidilla que se viene.

Rotación en Boca: el plan de Claudio Úbeda para los partidos que se vienen

Sin Leandro Paredes (con la Selección Argentina) ni Santiago Ascacibar (recuperándose de una lesión) en el once inicial, Tomás Belmonte y Ander Herrera asoman como las novedades para enfrentar a la “T” en Córdoba, este jueves 2 de abril a las 20.30.

Santiago Ascacibar, Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

En el entrenamiento de este lunes en el predio de Ezeiza, Úbeda decidió no arriesgar piezas fundamentales para así llegar con el arsenal completo al estreno en la Libertadores.

El cambio obligado está en el arco: Leandro Brey será titular durante -al menos- gran parte de abril debido a la lesión de Agustín Marchesín.

Por otro lado, el DT paró una línea de 4 defensores totalmente inédita: Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida fueron los titulares de la práctica, en lugar del tradicional bloque conformado por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blando.

Leandro Brey vuelve a ser titular en Boca. Foto: X @BocaJuniors

En mitad de cancha, con la ausencia de Paredes, el que ingresó fue Belmonte, quien ocupó el eje del equipo junto a Delgado y Herrera.

La parte ofensiva es la única que no sufrió modificaciones. Tomás Aranda sigue siendo el enganche titular luego de sus buenas actuaciones, mientras que el doble nueve se mantiene con Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

La probable formación de Boca ante Talleres

De no mediar imprevistos, Boca saltaría al campo con:

Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Ander Herrera; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.