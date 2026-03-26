jueves, 26 de marzo de 2026, 18:59
Cuándo juegan River y Boca en el Monumental.
Foto: NA

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó este jueves que el Superclásico entre River y Boca, válido por la fecha 15 del Torneo Apertura, se jugará el domingo 19 de abril a las 17 en el Monumental.

A través de un comunicado, la LPF dio a conocer los cronogramas completos de las fechas 13, 14, 15 y 16, con el duelo entre el “Millonario” y el “Xeneize” como plato principal.

Además, se determinó que el Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing se jugará el próximo sábado 4 de abril por la fecha 13 del Apertura.

Confirman fecha y hora del Superclásico. Foto: X @RiverPlate

Cronograma completo de la fecha 13 del Torneo Apertura

Miércoles 1° de abril

  • 20.00 Lanús – Platense

Jueves 2 de abril

  • 15.00 Barracas Central – Sarmiento
  • 17.30 Tigre – Independiente Rivadavia
  • 20.30 Talleres de Córdoba – Boca

Viernes 3 de abril

  • 15.00 Gimnasia de Mendoza – Vélez
  • 17.15 Unión – Deportivo Riestra
  • 19.30 San Lorenzo – Estudiantes de La Plata

Sábado 4 de abril

  • 13.30 Aldosivi – Estudiantes de Río Cuarto
  • 17.30 Independiente – Racing
  • 21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán

Domingo 5 de abril

  • 15.30 Gimnasia – Huracán
  • 18.00 River – Belgrano
  • 20.30 Central Córdoba – Newell’s

Lunes 6 de abril

  • 19.00 Argentinos Juniors – Banfield
  • 21.15 Instituto – Defensa y Justicia

Cronograma de la fecha 14 del Torneo Apertura

Viernes 10 de abril

  • 21.00 Belgrano - Aldosivi

Sábado 11 de abril

  • 15.00 Deportivo Riestra – Instituto
  • 17.15 Estudiantes de La Plata – Unión
  • 17.15 Independiente Rivadavia – Argentinos Juniors
  • 19.30 Boca – Independiente
  • 21.45 Estudiantes de Río Cuarto – Barracas Central

Domingo 12 de abril

  • 15.00 Newell’s – San Lorenzo
  • 15.00 Platense – Gimnasia de Mendoza
  • 17.30 Atlético Tucumán – Tigre
  • 17.30 Huracán – Rosario Central
  • 20.00 Racing – River

Lunes 13 de abril

  • 16.30 Sarmiento – Gimnasia de La Plata
  • 16.30 Defensa y Justicia – Talleres de Córdoba
  • 19.00 Lanús – Banfield
  • 21.30 Vélez – Central Córdoba

Cronograma de la fecha 15 del Torneo Apertura

Viernes 17 de abril

  • 20.30 Unión – Newell’s

Sábado 18 de abril

  • 15.00 Gimnasia de La Plata – Estudiantes de Río Cuarto
  • 17.15 Instituto – Estudiantes de La Plata
  • 19.30 Independiente – Defensa y Justicia
  • 21.45 Argentinos Juniors – Atlético Tucumán

Domingo 19 de abril

  • 13.30 Aldosivi – Racing
  • 17.00 River – Boca
  • 20.30 Rosario Central – Sarmiento
  • 20.30 Talleres de Córdoba– Deportivo Riestra

Lunes 20 de abril

  • 15.00 Barracas Central – Belgrano
  • 17.15 Central Córdoba – Platense
  • 17.15 Banfield – Independiente Rivadavia
  • 19.30 San Lorenzo – Vélez
  • 21.45 Gimnasia de Mendoza – Lanús
  • 21.45 Tigre – Huracán

Cronograma de la fecha 16 del Torneo Apertura

Jueves 23 de abril

  • 20.00 Defensa y Justicia – Boca

Viernes 24 de abril

  • 17.00 Deportivo Riestra – Independiente
  • 19.15 Estudiantes de Río Cuarto – Rosario Central
  • 19.15 Lanús – Central Córdoba
  • 21.30 Racing – Barracas Central

Sábado 25 de abril

  • 14.00 Platense – San Lorenzo
  • 17.00 Estudiantes de La Plata – Talleres de Córdoba
  • 19.15 Sarmiento – Tigre
  • 21.30 River – Aldosivi

Domingo 26 de abril

  • 15.00 Independiente Rivadavia – Gimnasia de Mendoza
  • 17.30 Newell’s – Instituto
  • 17.30 Belgrano – Gimnasia de La Plata
  • 20.00 Atlético Tucumán – Banfield

Lunes 27 de abril

  • 18.45 Vélez – Unión
  • 21.00 Huracán – Argentinos Juniors