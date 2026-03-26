Día y horario confirmados para el Superclásico: cuándo juegan River y Boca en el Monumental
La Liga Profesional confirmó este jueves el cronograma de las próximas fechas del Torneo Apertura, con el duelo entre el “Millonario” y el “Xeneize” como plato principal. El fixture completo, en la nota.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó este jueves que el Superclásico entre River y Boca, válido por la fecha 15 del Torneo Apertura, se jugará el domingo 19 de abril a las 17 en el Monumental.
A través de un comunicado, la LPF dio a conocer los cronogramas completos de las fechas 13, 14, 15 y 16, con el duelo entre el “Millonario” y el “Xeneize” como plato principal.
Además, se determinó que el Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing se jugará el próximo sábado 4 de abril por la fecha 13 del Apertura.
Cronograma completo de la fecha 13 del Torneo Apertura
Miércoles 1° de abril
- 20.00 Lanús – Platense
Jueves 2 de abril
- 15.00 Barracas Central – Sarmiento
- 17.30 Tigre – Independiente Rivadavia
- 20.30 Talleres de Córdoba – Boca
Viernes 3 de abril
- 15.00 Gimnasia de Mendoza – Vélez
- 17.15 Unión – Deportivo Riestra
- 19.30 San Lorenzo – Estudiantes de La Plata
Sábado 4 de abril
- 13.30 Aldosivi – Estudiantes de Río Cuarto
- 17.30 Independiente – Racing
- 21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán
Domingo 5 de abril
- 15.30 Gimnasia – Huracán
- 18.00 River – Belgrano
- 20.30 Central Córdoba – Newell’s
Lunes 6 de abril
- 19.00 Argentinos Juniors – Banfield
- 21.15 Instituto – Defensa y Justicia
Cronograma de la fecha 14 del Torneo Apertura
Viernes 10 de abril
- 21.00 Belgrano - Aldosivi
Sábado 11 de abril
- 15.00 Deportivo Riestra – Instituto
- 17.15 Estudiantes de La Plata – Unión
- 17.15 Independiente Rivadavia – Argentinos Juniors
- 19.30 Boca – Independiente
- 21.45 Estudiantes de Río Cuarto – Barracas Central
Domingo 12 de abril
- 15.00 Newell’s – San Lorenzo
- 15.00 Platense – Gimnasia de Mendoza
- 17.30 Atlético Tucumán – Tigre
- 17.30 Huracán – Rosario Central
- 20.00 Racing – River
Lunes 13 de abril
- 16.30 Sarmiento – Gimnasia de La Plata
- 16.30 Defensa y Justicia – Talleres de Córdoba
- 19.00 Lanús – Banfield
- 21.30 Vélez – Central Córdoba
Cronograma de la fecha 15 del Torneo Apertura
Viernes 17 de abril
- 20.30 Unión – Newell’s
Sábado 18 de abril
- 15.00 Gimnasia de La Plata – Estudiantes de Río Cuarto
- 17.15 Instituto – Estudiantes de La Plata
- 19.30 Independiente – Defensa y Justicia
- 21.45 Argentinos Juniors – Atlético Tucumán
Domingo 19 de abril
- 13.30 Aldosivi – Racing
- 17.00 River – Boca
- 20.30 Rosario Central – Sarmiento
- 20.30 Talleres de Córdoba– Deportivo Riestra
Lunes 20 de abril
- 15.00 Barracas Central – Belgrano
- 17.15 Central Córdoba – Platense
- 17.15 Banfield – Independiente Rivadavia
- 19.30 San Lorenzo – Vélez
- 21.45 Gimnasia de Mendoza – Lanús
- 21.45 Tigre – Huracán
Cronograma de la fecha 16 del Torneo Apertura
Jueves 23 de abril
- 20.00 Defensa y Justicia – Boca
Viernes 24 de abril
- 17.00 Deportivo Riestra – Independiente
- 19.15 Estudiantes de Río Cuarto – Rosario Central
- 19.15 Lanús – Central Córdoba
- 21.30 Racing – Barracas Central
Sábado 25 de abril
- 14.00 Platense – San Lorenzo
- 17.00 Estudiantes de La Plata – Talleres de Córdoba
- 19.15 Sarmiento – Tigre
- 21.30 River – Aldosivi
Domingo 26 de abril
- 15.00 Independiente Rivadavia – Gimnasia de Mendoza
- 17.30 Newell’s – Instituto
- 17.30 Belgrano – Gimnasia de La Plata
- 20.00 Atlético Tucumán – Banfield
Lunes 27 de abril
- 18.45 Vélez – Unión
- 21.00 Huracán – Argentinos Juniors
Más leídas