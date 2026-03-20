Cómo es el grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026:

Empieza el sueño de Boca en la Copa Libertadores 2026. Foto: X @BocaJrsOficial

La Copa Libertadores ya tiene conformada su fase de grupos, donde seis equipos argentinos lucharán por alcanzar la gloria eterna y cortar con la hegemonía brasileña en el torneo continental más importante de América.

Uno de los representantes de la Argentina es Boca Juniors, que hace casi una década lucha por el sueño de sumar otra copa a sus vitrinas: la tan ansiada “séptima”. El “Xeneize” forma parte del Grupo D, el cual comparte con Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

A continuación, un repaso por los rivales del conjunto azul y oro en el inicio del camino a la gloria.

Empieza el sueño de Boca en la Copa Libertadores 2026. Foto: X @BocaJrsOficial

Así es el grupo de Boca en la Copa Libertadores

Cruzeiro, el rival a vencer con una baja importante

A priori, el rival más “difícil” al que enfrentará Boca será Cruzeiro, hoy de flojo presente en el fútbol brasileño, pero que no hace mucho fue verdugo del “Xeneize”.

En la actualidad, el “Raposa” se encuentra en zona de descenso de la Serie A de Brasil: marcha penúltimo, todavía no ganó, empató 3 partidos y perdió 4. En el plantel hay varios conocidos, pero el apellido que más resuena en Brandsen 805 es el de Cássio, el histórico arquero que le ganó la final de la Libertadores 2012, lo dejó afuera en 8vos en 2022 (ambas con la camiseta de Corinthians) y lo superó en la Sudamericana de 2024.

De todas maneras, el brasileño no se enfrentará a Boca este 2026, debido a que recientemente sufrió una lesión multiligamentaria en su rodilla izquierda, por lo que recién volverá a principios de 2027.

Cássio, la "Bestia Negra" de Boca. Foto: X @Cruzeiro

Igualmente, entre lo dirigidos por Wesley Varvalho se encuentran jugadores de renombre, como William, Kaiki, Matheus Enrique, Lucas Silva, Jerson y el colombiano Luis Sinisterra. En tanto, en la nómina aparecen dos argentinos: Lucas Romero y Lucas Villalba.

Barcelona del Pipa Benedetto, el partido del morbo

El partido más esperado por quienes no son hinchas de Boca es sin duda el que lo medirá ante Barcelona. El equipo ecuatoriano dejó en el camino a Argentinos Juniors para clasificarse a la fase de grupos y entre sus filas se encuentra Darío Benedetto

El delantero supo brillar en el “Xeneize”, marcando 71 goles en 172 partidos, pero que sus últimos años en el club estuvieron marcados por el bajo nivel y conflictos extrafutbolísticos que rompieron la relación con el hincha.

Hoy, el “Pipa” parece haberse reencontrado con el deporte, ya que fue en Barcelona donde volvió a convertir después de más de un año de sequía, y lleva marcados 2 tantos en poco más de 400 minutos en un equipo que marcha sexto en el torneo ecuatoriano, producto de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Además de Benedetto, en Barcelona de Ecuador juegan los argentinos Luca Sosa, Milton Céliz, Tomás Martínez y Matías Lugo.

Darío Benedetto. Foto: X @BarcelonaSC

La Universidad Católica de los Argentinos

Boca deberá cruzar la Cordillera de Los Andes para enfrentarse a la U. Católica, dirigida por el argentino Daniel Garnero y que tiene a varios compatriotas entre sus filas, como Juan Díaz, Agustín Farías, Fernando Zuqui, Matías Palavecino, Martín Gómez, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Hoy, “Los Cruzados” marchan cuartos en la liga chilena, producto de 3 victorias, 2 empates y la misma cantidad de derrotas en los 7 partidos que se llevan jugados.