Lionel Messi en el America Business Forum. Foto: REUTERS

La figura de Lionel Messi trascendió de forma definitiva las fronteras del fútbol para consolidar un nuevo estatus en el epílogo de su trayectoria profesional a partir de su incursión en el ámbito empresarial. El capitán de la Selección Argentina multiplicó sus activos económicos desde su desembarco en Estados Unidos para jugar en el Inter de Miami y adquirió diversas unidades de negocios -incluyendo el control de varias instituciones futbolísticas- que le permitieron ingresar a un selecto grupo financiero.

De acuerdo con el último reporte del Índice de Multimillonarios de la señal Bloomberg, la riqueza de Messi rompió la barrera de los USD 1000 millones de dólares de patrimonio neto, un hito que en el universo del fútbol global únicamente compartía el portugués Cristiano Ronaldo.

Los periodistas Rodrigo Orihuela y Dylan Sloan detallaron la magnitud de este salto patrimonial y en su investigación, precisaron que “Lionel Messi superó los US$1.000 millones y se unió a la élite del deporte global”. En ese mismo artículo de análisis financiero, los especialistas matizaron los factores que aceleraron su capitalización: “El jugador argentino rechazó un astronómico contrato saudí para fichar por el Inter de Miami, pero alcanzó el estatus de multimillonario gracias a sus recientes acuerdos salariales y de patrocinio”.

Lionel Messi, Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El propio futbolista había ratificado esa postura comercial tiempo atrás al asegurar en diálogo con Mundo Deportivo que la búsqueda de billetes no guio su destino deportivo. “El dinero nunca fue un problema para mí, ni un obstáculo en nada. Si hubiera sido por dinero, me habría ido a Arabia Saudita o a cualquier otro sitio”, dijo.

La ingeniería contractual que amarró su llegada a la MLS combinó un salario base de 25 millones de dólares con una compensación anual garantizada de USD 28.333.333 según el sindicato de jugadores de la liga (MLSPA), junto a una serie de regalías comerciales de escala internacional. El acuerdo incluyó una porción directa de las nuevas suscripciones de la plataforma Apple TV+ por el MLS Season Pass y una opción futura para convertirse en dueño de la franquicia de Florida.

Al respecto, uno de los fundadores del club, Jorge Mas, reveló los detalles de la seducción económica. “Cuando Lionel termine de jugar será socio, tanto mío como de mi hermano y de David (Beckham) en el club. Eso fue una de las cosas que lo atrajo mucho a nuestro proyecto”, expresó.

Lionel Messi; Selección Argentina. Foto: NA (Martín Zabala)

La expansión del “universo Messi” en el rol de dirigente deportivo sumó un nuevo eslabón con la reciente adquisición del UE Cornellá, una institución de la quinta división de Cataluña que se convirtió en su cuarto club bajo órbita de control sumándose al Deportivo LSM (asociado con Luis Suárez), Leones de Rosario (en manos de su círculo familiar) y las propias Garzas de Miami.

Al evaluar esta transición hacia los despachos corporativos, el propio Messi habló sobre este tema durante su última participación en el America Business Forum -evento del cual también participó Milei- y dijo: “Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”.

La estructura financiera del astro argentino cuenta con el asesoramiento de su padre, Jorge Messi, y la gestión operativa del banquero español Alfonso Nebot Armisen, quien comanda su firma privada de inversiones desde el año 2009. El portfolio diversificado de la familia incluye la firma Edificio Rostower Socimi, un fideicomiso inmobiliario (REIT) que cotiza en la bolsa española con una valuación de USD 232 millones de dólares y que concentra una cadena de hoteles de lujo y propiedades comerciales.

Lionel Messi, Jorge Messi, NA

Los negocios de consumo masivo completan su patrimonio a través de la bebida hidratante Más+ by Messi y su reciente ingreso como accionista estratégico en la cadena gastronómica argentina El Club de la Milanesa para apuntalar su expansión en los mercados internacionales.

Messi jugará su último partido previo al Mundial 2026 este domingo 24 de mayo cuando enfrente al Philadelphia Union por una nueva jornada de la liga norteamericana. Una vez concluido ese compromiso, el delantero quedará formalmente liberado por las autoridades de la MLS para armar las valijas y volar directamente hacia los entrenamientos bajo las órdenes de Lionel Scaloni.