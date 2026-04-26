Exhibición de Franco Colapinto en Palermo, Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El rugido de los motores volvió a sacudir a Buenos Aires y convirtió a Palermo en el epicentro del automovilismo mundial por un día. Más de 500 mil personas coparon las calles, desafiando el viento y el cielo nublado, para presenciar una exhibición única encabezada por Franco Colapinto, el joven talento argentino que ilusiona a todo el país.

Familias, fanáticos y curiosos se acercaron desde temprano con banderas argentinas y camisetas de la escudería Alpine, generando un clima de fiesta popular. Cada aceleración fue celebrada como un gol, en una jornada que combinó: emoción, espectáculo y un fuerte sentido de pertenencia.

Más de 500 mil personas dijeron presente en Palermo para acompañar a Franco Colapinto. Foto: NA (Daniel Vides)

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó este domingo el impacto de la figura de Colapinto, luego de que el piloto protagonizara un multitudinario “Road Show” por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, la funcionaria destacó la capacidad del joven deportista para movilizar a las nuevas generaciones.

La ministra calificó como “impresionante” el fenómeno que genera el piloto de Alpine en todo el territorio nacional. “Los chicos soñando, emocionados, queriendo cumplir sus sueños como hizo él. Estas cosas hacen bien. Orgullo él y ser argentino”, expresó Bullrich, en su cuenta oficial de la plataforma X.

Franco Colapinto a bordo del histórico Mercedes-Benz W196 que condujo Juan Manuel Fangio. Foto: NA (Daniel Vides)

En sintonía, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, usó sus redes sociales para celebrar la exhibición de Colapinto y asegurar que el país se encuentra en un momento inmejorable para recuperar una fecha en el calendario mundial del automovilismo.

Exhibición histórica: Franco Colapinto manejó el Mercedes de Fangio y un Fórmula 1 moderno

Uno de los momentos más impactantes del evento fue cuando Colapinto se subió al mítico Mercedes-Benz W196, el mismo con el que Juan Manuel Fangio construyó parte de su leyenda en la Fórmula 1. La imagen del piloto argentino al volante de esa histórica joya generó una conexión directa entre generaciones.

Franco Colapinto a bordo del histórico Mercedes-Benz W196 que condujo Juan Manuel Fangio. Foto: NA (Daniel Vides)

Luego, el espectáculo continuó con el Lotus E20, un monoplaza de 2012 que mostró la evolución tecnológica de la categoría. La combinación entre pasado y presente le dio a la exhibición un valor simbólico único, reforzando el legado del automovilismo argentino.

Palermo fue una fiesta: celebridades y fanáticos unidos por la pasión del automovilismo

El impacto del evento también se reflejó en la presencia de figuras del espectáculo que no quisieron perderse la jornada. Entre ellos, el productor Bizarrap, el cantante Luck Ra y la actriz Eva De Dominici, quienes se mezclaron con el público en una postal que resumió la magnitud de la convocatoria.

La combinación entre pasado y presente le dio a la exhibición un valor simbólico único. Foto: NA (Daniel Vides)

La exhibición fue mucho más que un show: confirmó que la pasión por la Fórmula 1 en Argentina está intacta. Con Colapinto como nuevo emblema, el país vuelve a soñar con un futuro grande en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Franco Colapinto giró en Buenos Aires por última vez con el Lotus E20

Alrededor de las 15:30, Franco Colapinto regresó al circuito y ante medio millón de personas dio su última pasada, en la que fue su última vuelta a bordo del Lotus E20 del 2012.

Las donuts que hizo Franco Colapinto en las calles del circuito callejero de Palermo, en Buenos Aires.

El argentino se sacó las ganas de manejar un Fórmula 1 frente a su familia y a todos sus fanáticos que se acercaron para decir presente en el mini circuito callejero que se armó en la Ciudad de Buenos Aires.