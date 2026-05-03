Franco Colapinto en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 sufrió una modificación drástica en su programación para este domingo. La FIA, tras consensuar con la categoría y los organizadores locales, resolvió que la largada se realice a las 14 (hora de la Argentina), adelantando el horario original que estaba previsto para las 17:00.

“Después de discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera”, detallaron mediante un comunicado oficial.

Esta decisión técnica busca evitar que las inclemencias climáticas afecten la seguridad de los competidores y el desarrollo del evento. Además, se suma un factor legal determinante: la legislación vigente en Florida prohíbe la realización de espectáculos públicos al aire libre si existe peligro de caída de rayos por actividad eléctrica.

Con el ajuste horario, la actividad principal del domingo quedó fijada para las 14:00 en Argentina. La grilla de salida, encabezada por Kimi Antonelli, tendrá al argentino Franco Colapinto partiendo desde la octava posición.

Así largan los primeros puestos en Miami: