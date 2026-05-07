Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, Foto: REUTERS

El Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más tensos de la temporada tras un grave episodio entre Federico Valverde y Aurélien Tchouamení que terminó con el uruguayo en el hospital y con consecuencias deportivas inmediatas.

El conflicto, que ya arrastraba un antecedente en el entrenamiento del miércoles, escaló este jueves en la ciudad deportiva de Valdebebas. La discusión derivó en un enfrentamiento en el vestuario una vez finalizada la práctica, con un saldo físico para el volante sudamericano.

Según trascendió, Valverde sufrió una fuerte contusión en la cabeza durante el incidente. La lesión obligó a su traslado para ser evaluado y encendió las alarmas dentro del club, que reaccionó con rapidez frente a la magnitud de lo acontecido.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, Foto: REUTERS

Cómo se desató el conflicto entre Valverde y Tchouaméni

De acuerdo con versiones surgidas desde España, el conflicto se habría originado tras una acusación del uruguayo hacia su compañero, a quien responsabilizó por una presunta filtración interna sobre el episodio previo. La situación fue desmentida por el francés, pero la tensión no bajó y terminó desbordándose.

Horas después, el Real Madrid confirmó el parte médico oficial: Valverde padece un traumatismo craneoencefálico, aunque se encuentra fuera de peligro. El club indicó que deberá permanecer en reposo entre diez y catorce días.

Qué dijo Valverde sobre la pelea con Tchouaméni

Federico Valverde rompió el silencio en sus redes sociales luego del episodio ocurrido en Valdebebas. El uruguayo bajó el tono a la situación, explicó que se trató de un cruce propio de la exigencia deportiva y negó que haya existido una agresión directa entre él y Aurélien Tchouaméni.

El mediocampista aseguró que la lesión se produjo de manera accidental durante la discusión y apuntó contra la exposición pública del hecho, en un contexto de frustración por la temporada del equipo. Además, expresó su arrepentimiento por lo sucedido y remarcó su compromiso con el club y el plantel.

El uruguayo se expresó en redes sociales Foto: fedevalverde

Dura baja para el Real Madrid de cara al Clásico contra Barcelona: qué dice el parte médico

La consecuencia deportiva es inmediata: el mediocampista quedó descartado para el clásico ante Barcelona de este domingo, un partido clave en el tramo final de La Liga.

En paralelo, la institución convocó a una reunión urgente con todo el plantel, a la que asistió el director general José Ángel Sánchez. El objetivo fue encauzar la situación interna y evitar que el conflicto impacte aún más en el grupo.

El club también decidió abrir expedientes disciplinarios tanto a Valverde como a Tchouaméni. En un comunicado, la dirigencia informó que se evaluarán los hechos y que las sanciones se comunicarán una vez concluidos los procesos internos.

La gravedad del episodio no pasa inadvertida: se trata de dos jugadores centrales en la estructura del equipo. Valverde, con más de 370 partidos en el club, es uno de los líderes del vestuario, mientras que Tchouaméni se consolidó como una pieza clave desde su llegada en 2022.

Cambio de Valverde en la final de la Supercopa de España. Foto: REUTERS

Un cierre de temporada por el olvido para el Madrid

Todo ocurre en un contexto adverso para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Eliminado de la Champions League y lejos de la pelea por el título local, el Madrid llega golpeado al clásico, con el Barcelona a un paso de consagrarse campeón.

La combinación de resultados negativos y presión acumulada terminó detonando una crisis interna que ahora el club intenta contener, en medio de uno de los cierres de temporada más convulsionados de los últimos años.