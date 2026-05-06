Leandro Brey ante Barcelona de Ecuador. Foto: REUTERS

Pese a la dura e inesperada caída ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores, Boca Juniors comenzó el miércoles con una noticia alentadoras de cara a los play offs del Torneo Apertura, ya que se confirmó que finalmente Leandro Brey no se lesionó en Guayaquil y podría atajar contra Huracán.

Las alarmas que se encendieron el martes por el estado físico de Brey, quien debió abandonar el campo tras un fuerte choque con Byron Castillo y su lugar fue ocupado por Javier García.

Luego de la derrota 0-1 en Ecuador, el joven arquero se sometió a estudios médicos de rigor apenas aterrizó en Buenos Aires y los resultados fueron alentadores: el informe descartó una lesión de gravedad, arrojando como diagnóstico un traumatismo en la zona del pubis producto del impacto sufrido en la zona inguinal.

El golpe de Leandro Brey ante Barcelona de Ecuador. Foto: REUTERS

De esta manera, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda mantiene la esperanza de contar con Brey para el cruce ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Su disponibilidad quedará sujeta a que baje la inflamación en la zona afectada y a que no presente molestias al realizar esfuerzos físicos durante los entrenamientos.

En caso de que no llegue en condiciones óptimas, la responsabilidad de los tres palos volverá a recaer sobre Javier García, quien en Ecuador regresó a la actividad oficial tras 786 días de inactividad.

Cuándo juega Boca contra Huracán

Boca jugarán ante Huracán por el Torneo Apertura el sábado desde las 19:00 en La Bombonera, en el marco de los octavos de final.

Cabe recordar que el ganador enfrentará en la siguiente instancia al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús.

Cuándo vuelve a jugar Boca por Copa Libertadores

En cuanto a la Copa Libertadores, el próximo compromiso del “Xeneize” serán ante Cruzeiro, por la fecha 5 del Grupo D. El partido se jugará el martes 19 de mayo a las 21.30 en La Bombonera.

Boca cerrará su participación en la fase de grupos ante Universidad Católica el jueves 28 de mayo, también en su cancha.

Cómo están los grupos en la Copa Libertadores