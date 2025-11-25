Black Friday: la promoción imperdible para viajar a una importante ciudad de Europa desde Buenos Aires

Un descuento sin precedentes, sumados a la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés, permite visitar una urbe italiana a cambio de menos de 1.100 dólares.

Vuelos más baratos por el Black Friday. Foto: Unsplash.

Aunque muchas personas consideran que los precios no bajan durante el Black Friday, sino que se trata de una pantomima, lo cierto es que durante el “Viernes Negro” los vuelos estarán, de media, un 16% más baratos que el resto del año.

En el caso de vuelos europeos -como el de Buenos Aires a Milán-, el ahorro es incluso más significativo: podrían bajar hasta un 19,65% en comparación con las tarifas promedio anuales.

Milán es una de las ciudades más demandadas durante el Black Friday. Foto: Unsplash.

Ese recorte de precio no es algo menor: al combinarlo con promociones específicas, como las tres cuotas sin interés que LATAM ofrece para este Black Friday en sus vuelos a Milán, la oferta se vuelve especialmente competitiva. No solo representa una oportunidad para viajar a Europa con equipaje de mano incluido, sino también para hacerlo desde Argentina con una forma de pago accesible.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que no todas las rutas ni fechas van a ofrecer el mismo descuento, así que conviene estar atento, comparar con anticipación y reservar rápido cuando aparece una tarifa que realmente conviene.

La oferta para volar de Buenos Aires a Milán

La propuesta destacada para esta ruta conecta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con el Aeropuerto de Milán Malpensa a través de la aerolínea LATAM, con una tarifa final de US$ 1.066 por persona, ida y vuelta. Se trata de una opción especialmente atractiva en el contexto del Black Friday, ya que combina un precio competitivo con condiciones que suelen encarecer el pasaje en otras épocas del año.

Las fechas contempladas son el 10 de marzo de 2026 para la ida y el 17 de marzo de 2026 para el regreso, lo que permite planificar un viaje de una semana en uno de los principales destinos turísticos y comerciales de Europa.

La oferta ideal para conocer Milán. Foto: Captura Latam

Uno de los puntos más relevantes de esta oferta es que incluye equipaje de mano (carry-on) dentro de la tarifa, un beneficio que ya no siempre está garantizado en las categorías más económicas de los vuelos internacionales. Además, el sistema ofrece la posibilidad de agregar equipaje adicional mediante un cambio de categoría, brindando flexibilidad según las necesidades del viajero.

A esto se suma la opción de pagar en cuotas a través de Despegar, una facilidad clave en el mercado argentino, donde la financiación suele ser determinante al momento de concretar la compra.

Los tiempos de viaje también resultan competitivos para una ruta de larga distancia: el tramo de ida contempla una sola escala y una duración total de aproximadamente 22 horas, mientras que el regreso tiene un tiempo estimado de 17 horas.

Cómo aprovechar una oferta real y evitar ser estafado con precios inflados

La necesidad de vigilar los precios y no realizar compras impulsivas, comparando y usando herramientas de análisis antes de tomar una decisión, es fundamental. Keepa.com es uno de los sitios fundamentales para ello.

Una vez en la página, se debe ingresar a la opción de búsqueda, pegar el enlace del producto de Amazon que se quiere revisar y el sitio mostrará el historial de precios, permitiendo comparar y detectar variaciones previas.

La página que permite comparar el historial de precios en productos de Amazon. Foto: Keepa.com

En caso de comprar en otras plataformas, también existen sitios en los que puede chequearse si los descuentos son reales o no: Precialo, MercadoTrack e Historial.com.ar.

Precialo es un comparador de precios online que ayuda a descubrir el producto más barato entre miles de tiendas de todo el país, mientras que MercadoTrack e Historial recopilan precios históricos de todos los productos para poder asegurar que efectivamente sean ofertas reales. Principalmente lo hacen en Mercado Libre.