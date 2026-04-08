Champions League, Barcelona vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Tras la derrota con polémica el pasado sábado por La Liga en Cataluña, Diego Simeone sabía que tenía que dar un golpe en la mesa ante el Barcelona. Y no podía ser de otra forma: de la mano de Julián Álvarez.

Y el Araña lideró al Colchonero a una victoria histórica, que no sucedía en el estadio donde brillara Messi desde 2006.

El Atlético de Madrid supo sufrir, golpeó en los momentos justos y llega al Wanda Metropolitano con un 2 a 0 que lo invita a soñar con las semifinales de la Champions League.

La crónica del partido

El conjunto de Hansi Flick comenzó con la idea de dominar a su rival, que se sostuvo con las buenas actuaciones de Juan Musso, que cada vez está más cerca de estar en la Copa del Mundo con la Selección argentina.

Rashford complicaba a Nahuel Molina y Lamine Yamal comenzó a mostrar destellos de su talento.

Sin embargo, el partido se rompió cuando el primer tiempo llegaba a su final: Julián Álvarez pudo pensar en el centro del campo ante la mirada de un Dani Olmo que no lo inquietó y fue letal para el local.

Champions League, Barcelona vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

El Araña habilitó a Giuliano Simeone, quien picó al espacio, y fue derribado por Pau Cubarsí, quien vio la roja por último hombre tras la intervención del VAR. En el tiro libre, el ex delantero de River culminó su obra con un remate que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Joan García para el 1 a 0 que comenzó a encaminar el partido.

Champions League, Barcelona vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

En el segundo tiempo se vio el show de Lamine Yamal, con regates de todo tipo, peligro constante en todo el frente de ataque pero sin poder concretar en la red.

Champions League, Barcelona vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Y a los 25 minutos del complemento, una buena jugada colectiva terminó en un gol de goleador del ingresado Sorloth, que le ganó la marca a Martin para definir ante el achique del arquero culé.

Champions League, Barcelona vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

El 10 blaugrana siguió intentando y superando rivales pero no pudo quebrar a Musso. El Colchonero se quedó con una victoria histórica y buscará cerrar la serie ante su gente. Una hinchada que sigue confiando en Simeone.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert