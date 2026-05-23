Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá. Foto: REUTERS

Franco Colapinto terminó 9° en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá y volvió mostrar buenas sensaciones con su Alpine pese a no sumar puntos para el campeonato.

El argentino avanzó posiciones en la primeras vueltas, donde estuvo cerca de un toque con Hulkenberg, que podría haber terminado con la carrera de ambos.

En la continuidad, el argentino mostró su buena muñeca para superar a un experimentado como Carlos Sainz y quedar en el 9° puesto.

La carrera sprint quedó en manos de George Russell, quien con su Mercedes logró descontarle puntos en el campeonato a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, quien terminó tercero.

El podio lo completó Lando Norris, quien no pudo superar al británico en toda la carrera.

El recorrido estuvo marcado por la pelea entre los pilotos de Mercedes, en la que debió intervenir Toto Wolff, director ejecutivo del equipo, para que no pasara a mayores. El joven piloto y líder del campeonato de pilotos se vio afectado por un toque de su compañero.

Cómo continúa la actividad del Gran Premio de Canadá

Sábado 23 de mayo

Clasificación: 17:00 horas

Domingo 24 de mayo