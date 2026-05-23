Matias Greisert
Por Matias Greisert
sábado, 23 de mayo de 2026, 16:34
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá. Foto: REUTERS

Franco Colapinto terminó 9° en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá y volvió mostrar buenas sensaciones con su Alpine pese a no sumar puntos para el campeonato.

El argentino avanzó posiciones en la primeras vueltas, donde estuvo cerca de un toque con Hulkenberg, que podría haber terminado con la carrera de ambos.

En la continuidad, el argentino mostró su buena muñeca para superar a un experimentado como Carlos Sainz y quedar en el 9° puesto.

La carrera sprint quedó en manos de George Russell, quien con su Mercedes logró descontarle puntos en el campeonato a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, quien terminó tercero.

También podría interesarte
Colapinto larga 13° en la Sprint del GP de Canadá: hora en Argentina, TV y la grilla completa en Montreal

Colapinto larga 13° en la Sprint del GP de Canadá:hora en Argentina, TV y la grilla completa en Montreal

Franco Colapinto va en busca de otro gran resultado en el GP de Canadá de la Fórmula 1: “Quiero aprovechar el envión positivo”

Franco Colapinto va en busca de otro gran resultado en el GP de Canadá de la Fórmula 1:“Quiero aprovechar el envión positivo”

El podio lo completó Lando Norris, quien no pudo superar al británico en toda la carrera.

El recorrido estuvo marcado por la pelea entre los pilotos de Mercedes, en la que debió intervenir Toto Wolff, director ejecutivo del equipo, para que no pasara a mayores. El joven piloto y líder del campeonato de pilotos se vio afectado por un toque de su compañero.

Cómo continúa la actividad del Gran Premio de Canadá

Sábado 23 de mayo

  • Clasificación: 17:00 horas

Domingo 24 de mayo

  • Carrera: 17:00 horas