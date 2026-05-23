Selección Argentina Foto: AFA

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la Selección Argentina entra en modo cuenta regresiva: se vienen días de decisiones, llamadas, liberaciones y logística fina. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico trabajan sobre una prelista amplia y, con el cierre de las ligas europeas, un grupo grande de futbolistas empieza a quedar disponible para sumarse a la preparación. La idea es clara: recuperar energías, ajustar cargas físicas y llegar con ritmo a la fase decisiva de entrenamientos antes del debut.

La hoja de ruta está marcada por dos factores: el calendario de los clubes (que en Europa baja el telón en estos días) y los plazos administrativos que ordenan el armado de planteles para la Copa del Mundo. En paralelo, FIFA y sus reglamentos establecen los marcos sobre la liberación obligatoria de futbolistas cuando existe convocatoria formal en ventanas y competiciones, un punto clave para coordinar sin fricciones con las instituciones.

Los 28 que terminan temporada y pueden sumarse primero

A partir del cierre de competencias en Europa (y, en algunos casos, con obligaciones ya finalizadas), estos son 28 nombres de la preselección que quedan en condición de incorporarse a la preparación en el corto plazo siempre considerando descansos, traslados y decisiones finales del DT:

España (LaLiga y entorno)

Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone, Julián Álvarez

Giovani Lo Celso, Zaid Romero, Guido Rodríguez, Claudio “Diablito” Echeverri

Inglaterra (Premier League)

Emiliano “Dibu” Martínez, Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández

Walter Benítez, Marcos Senesi, Emiliano Buendía, Nicolás Domínguez, Alejandro Garnacho

Italia (Serie A)

Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Máximo Perrone, Matías Soulé, Santiago Castro, Mateo Pellegrino

Estados Unidos (MLS)

Lionel Messi, Rodrigo De Paul

Nota: en la práctica, algunos jugadores de otras ligas europeas ya terminaron antes (Francia, Alemania, Portugal), lo que amplía el margen de trabajo para Scaloni, que busca administrar cargas y evitar lesiones de último momento.

Selección Argentina. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Qué busca Scaloni en esta etapa: ritmo, salud y roles claros

Más allá de los nombres, el momento del recorte se vuelve una mezcla de meritocracia, contexto y necesidad táctica. Hay futbolistas con lugar prácticamente consolidado por continuidad y jerarquía, y otros que pelean “de atrás” por uno o dos cupos. En estas semanas, el cuerpo técnico suele poner la lupa en tres ítems:

estado físico y antecedentes recientes, versatilidad posicional (especialmente laterales y mediocampistas mixtos), compatibilidad con la idea de juego y los automatismos del grupo.

En esa discusión aparecen situaciones particulares: por ejemplo, el seguimiento a alternativas y posibles “sorpresas” del medio local, o el caso del arquero Santiago Beltrán como eventual nombre extra en rol de apoyo (sparring), una figura que algunos medios mencionan como posibilidad para reforzar entrenamientos sin modificar el cupo reglamentario principal.

Kansas City, base estratégica y debut mundialista

Mientras se define la nómina final, la Selección proyecta la logística con Estados Unidos como centro de operaciones. Kansas City aparece como un punto clave por planificación y facilidades: la ciudad es sede oficial del torneo y, además, distintas comunicaciones vinculadas al evento la mencionan como polo de base camps elegidos por selecciones.

Lionel Messi; Selección Argentina. Foto: NA (Martín Zabala)

En el calendario oficial publicado para la sede, figura el cruce Argentina vs Argelia en Kansas City durante la fase de grupos, lo que refuerza el enfoque de instalarse y preparar desde allí los primeros pasos en el torneo.

El punto fino: liberar no es “llegar y jugar”

Que un futbolista quede liberado no significa que automáticamente esté listo para competir. Tras meses de calendario apretado, el paso previo suele incluir descanso real, evaluaciones médicas, reintroducción progresiva de cargas y trabajo táctico. La coordinación con clubes y el respeto por los periodos y ventanas establecidos es parte del equilibrio que FIFA remarca para evitar “llamados tempranos” fuera de los marcos acordados.

Con ese escenario, Argentina empieza a juntar piezas para el tramo más sensible: transformar una lista amplia en un grupo compacto, competitivo y sano. En los próximos días, el reloj apura a todos: a los que tienen el lugar asegurado, a los que buscan el último boleto y a un cuerpo técnico que pretende llegar al debut con certezas… y sin sobresaltos.