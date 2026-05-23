Franco Colapinto Foto: REUTERS

Franco Colapinto afronta un sábado clave en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: tras la clasificación Sprint, el argentino partirá 13° en la carrera corta del fin de semana en el circuito Gilles-Villeneuve, un trazado que suele castigar errores por sus frenadas fuertes, chicanas y muros cercanos.

La Sprint se disputa a 23 vueltas (o límite de tiempo) y representa una chance concreta para ganar posiciones antes de la clasificación tradicional que ordenará la grilla del domingo.

Cómo llega Colapinto: buen 13° pese a un viernes cuesta arriba

El resultado de Colapinto toma más valor por el contexto: distintos reportes señalaron que tuvo un arranque complicado del fin de semana y que no pudo aprovechar plenamente la práctica por inconvenientes técnicos, por lo que llegó a la “qualy” Sprint con margen mínimo para tomar referencias finas en un formato de actividad reducida.

Aun así, el piloto de Alpine logró avanzar hasta la SQ2 y cerró su mejor intento para quedar decimotercero, a un paso de meterse entre los diez que pelean la pole de la Sprint.

Russell en pole y Mercedes al frente: así quedó la grilla de la Sprint

La pole para la Sprint quedó en manos de George Russell, que encabezó un 1-2 de Mercedes junto a Kimi Antonelli, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri ubicaron a McLaren en la segunda fila.

Detrás aparecen nombres pesados y un pelotón muy apretado, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc completando el grupo de punta, y Max Verstappen en el lote que buscará avanzar desde atrás en una carrera corta donde cada maniobra vale oro.

Franco Colapinto Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Grilla destacada (puestos clave): Russell (1°), Antonelli (2°), Norris (3°), Piastri (4°), Hamilton (5°), Leclerc (6°), Verstappen (7°); Colapinto saldrá 13° y su compañero Pierre Gasly quedó relegado para largar más atrás.

Horario de la Sprint en Argentina y dónde verla en vivo

En Argentina, la Carrera Sprint del GP de Canadá se corre este sábado a las 13:00, y más tarde se disputará la clasificación tradicional a las 17:00, que definirá el orden de salida de la carrera principal.

El domingo, la carrera principal está programada para las 17:00 (Argentina) sobre 70 vueltas en Montreal.

En cuanto a la transmisión, en Argentina se anuncia por Fox Sports y, para Sudamérica, también suele estar disponible vía Disney+, además de alternativas como F1TV según el país y el plan contratado.

Qué puede buscar Colapinto desde el 13°: la ventana realista para avanzar

Largar 13° en Montreal no es una condena: el Gilles-Villeneuve combina rectas largas con zonas de frenada donde se puede atacar, aunque el margen de error es mínimo por los muros y las chicanas, incluida la famosa zona del “Wall of Champions”.

Franco Colapinto Foto: Reuters

En una Sprint, el foco suele estar en una buena largada, evitar incidentes y aprovechar el “trencito” del DRS para escalar sin destruir neumáticos, especialmente si se abre una oportunidad por auto de seguridad o un toque adelante.

Para Colapinto, el objetivo lógico es sumar lugares y llegar a la clasificación del sábado con confianza y el auto en una ventana más predecible, sabiendo que el domingo se reparten los puntos grandes y el desgaste estratégico pesa más.