Cómo llega el Dibu Martínez al Mundial Foto: REUTERS

La imagen del festejo del Aston Villa campeón de la Europa League tuvo un detalle que preocupó a todos en Argentina: Emiliano “Dibu” Martínez terminó la final con la mano vendada y, después, reveló que se había lastimado antes de que empezara el partido. Pero con el correr de las horas, el panorama empezó a aclararse: los estudios confirmaron una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha y, según el entorno de la Selección, no sería un problema de largo plazo.

Qué se sabe de la lesión: fractura “menor” y tratamiento sin cirugía

De acuerdo con los reportes posteriores a los exámenes médicos, el arquero sufrió una fractura pequeña en el anular derecho. La lectura positiva es doble: no requeriría cirugía y el tiempo estimado de recuperación rondaría los 20 días, un margen que lo pondría de vuelta cerca de la gran cita.

Esto encaja con la manera en que suelen manejarse muchas fracturas de dedos cuando no hay desplazamientos importantes: inmovilización/protección, control del dolor y regreso progresivo.

Cómo fue el golpe: se lesionó en la entrada en calor y atajó igual

Lo llamativo del caso es el contexto: el Dibu se lastimó durante la entrada en calor previa a la final, pidió asistencia y aun así jugó los 90 minutos. Tras la consagración, él mismo lo contó en una entrevista: dijo que se “rompió el dedo” antes del partido y que no era la primera vez que competía con dolor.

El Dibu Martínez se lesionó en la final de Europa League Foto: REUTERS

Ese dato es el que en el cuerpo técnico argentino leen como señal alentadora: si el dolor fue tolerable en una final, el objetivo es que con reposo y protección llegue con mejores sensaciones al Mundial.

¿Qué partidos podría perderse con la Selección?

Con el cronograma a la vuelta de la esquina, la principal consecuencia sería en la preparación previa: los plazos mencionados ubican al arquero afuera de los amistosos de comienzos de junio. En el calendario que circula, Argentina jugaría ante Honduras el 6 de junio (en el Kyle Field, Texas) y frente a Islandia el 9 de junio (en el Jordan-Hare Stadium, Auburn, Alabama), encuentros que podrían servir para ajustar detalles y darle ritmo al equipo antes del debut oficial.

El punto clave: por qué creen que llega al debut del Mundial 2026

La tranquilidad se apoya en los tiempos. Si la recuperación es de alrededor de tres semanas, el arquero tendría margen para estar disponible en el estreno mundialista del 16 de junio, cuando Argentina enfrentaría a Argelia. En esa planificación, la Selección integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, y el debut está señalado en el Arrowhead Stadium (Kansas).

Emiliano "Dibu" Martínez Foto: REUTERS

En términos médicos generales, una fractura de dedo puede tardar varias semanas en consolidar por completo, pero el regreso deportivo depende de estabilidad, dolor, movilidad y protección (férulas/taping), especialmente en un arquero que exige agarre y impacto en las manos. Por eso el plan conservador apunta a no acelerar de más y llegar con seguridad al primer partido oficial.

¿Y si no llega al 100%? El escenario que maneja Scaloni

Aunque la confianza es alta, el cuerpo técnico suele contemplar alternativas en el arco para los amistosos si el titular no está: es una oportunidad para que el suplente sume minutos sin exponer al Dibu. La idea, según el optimismo que transmiten las notas, es clara: cuidarlo ahora para tenerlo desde el arranque cuando empiece lo importante.