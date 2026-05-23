Gustavo Costas, Racing. Foto: NA / Juan Foglia

Racing Club tomó la drástica decisión de despedir a Gustavo Costas luego de que la Academia haya quedado afuera de la Copa Sudamericana 2026 tras el empate 2 a 2 frente a Caracas. La decisión fue comunicada este sábado 23 de mayo por Diego Milito y Sebastián Saja al entrenador que tenía contrato vigente hasta 2028.

El presente de Racing durante el primer semestre de este 2026 comenzó irregular tras registrar varias derrotas en las jornadas iniciales del Torneo Apertura, aunque el plantel logró enderezar el rumbo de manera transitoria al encadenar una racha positiva de nueve partidos invictos entre los compromisos del Torneo Apertura y la Copa Argentina. Sin embargo, perdió el clásico frente a Independiente por 1 a 0 con gol de Ávalos y representó un impacto anímico y deportivo importante.

El bache futbolístico se agudizó con el correr de las semanas porque ganó solamente dos de los últimos once partidos que disputó: frente a Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana y ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Apertura. Sin embargo, los festejos no lograron maquillar la posterior eliminación del campeonato a manos de Rosario Central y la última frustración sufrida en el plano de la copa.

Al evaluar la caída libre en el rendimiento colectivo, el propio Gustavo Costas había asumido la responsabilidad total de las fallas operativas. “El culpable de lo que pasó este semestre fui yo”, dijo en conferencia de prensa.

El experimentado entrenador se había mostrado profundamente golpeado durante su última conferencia en un escenario donde intentó enfriar los rumores sobre su destitución inmediata tras el empate 2 a 2 contra Caracas que dejó a Racing afuera de la Copa Sudamericana. “En caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene que parar y después ver”, había expresado. Sin embargo, la dirigencia del club prefirió acelerar los tiempos le comunicó el cese de sus funciones.

Cuántos títulos ganó Gustavo Costas en Racing

A pesar del desenlace, el paso de Gustavo Costas como director técnico de Racing quedará grabado para siempre en la memoria del hincha gracias a una gesta que cortó décadas de sequía internacional:

Copa Sudamericana 2024: el entrenador comandó al equipo hacia la gloria continental el 23 de noviembre de 2024 en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, tras derrotar por 3 a 1 a Cruzeiro de Brasil.

Recopa Sudamericana: el equipo dirigido por Costas revalidó su buen momento en el plano internacional tras ganar la Recopa en una definición ida y vuelta frente a Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2024, por 4 a 0 en el global.

Por el momento, se desconoce quién será su reemplazante y la dirigencia de Racing se tomará su tiempo, dado que la competencia argentina se retomará posterior al Mundial 2026, que arrancará el próximo 11 de junio.