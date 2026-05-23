Una dura noticia para Boca: se lesionó Merentiel. Foto: NA

Boca Juniors recibió una noticia preocupante en la antesala de uno de los partidos más importantes de su temporada. Los estudios médicos confirmaron que Miguel Merentiel sufrió un desgarro en el sóleo, una lesión muscular que normalmente demanda varias semanas de recuperación. Sin embargo, el delantero uruguayo no quiere perderse el duelo decisivo del próximo jueves frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026.

La lesión de “La Bestia” se produjo luego del empate 1-1 frente a Cruzeiro, encuentro en el que volvió a ser una de las figuras del equipo. Merentiel marcó el gol del empate y además había convertido otro tanto agónico que finalmente fue anulado por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela debido a una mano previa de Milton Delgado.

Miguel Merentiel desgarrado, ¿llega para el jueves? Foto: REUTERS

Tras aquel partido, el atacante no participó de la práctica del viernes por precaución y este sábado se confirmó el diagnóstico: una pequeña ruptura muscular en una de sus piernas. Pese a ello, tanto el jugador como el cuerpo médico mantienen la esperanza de que pueda llegar en condiciones al choque del jueves en La Bombonera.

Incluso, el periodista especializado que cubre a Boca, Leandro “Tato” Aguilera, confirmó este mismo sábado que el desgarro del futbolista es muy chico y tanto él como los médicos de Boca creen que Merentiel podría llegar a estar disponible para el jueves.

Úbeda no descarta a Merentiel, pero ¿quién podría reemplazarlo?

El entrenador Claudio Úbeda todavía no lo descarta. En Boca consideran que el tiempo juega a favor, ya que faltan varios días para el encuentro decisivo y el delantero será exigido de manera progresiva durante la semana para evaluar su evolución física.

Merentiel se transformó en una pieza clave del ataque xeneize. En lo que va de la temporada acumula seis goles y dos asistencias en 20 partidos, números que lo consolidaron como uno de los titulares indiscutidos del equipo.

Además, el cuerpo técnico no quiere seguir acumulando bajas ofensivas después de la lesión sufrida por Adam Bareiro, quien padeció un doble desgarro durante la eliminación frente a Huracán en el Torneo Apertura.

Claudio Úbeda piensa en cómo armar el equipo en este duelo decisivo. Foto: REUTERS

Boca llega a la última fecha de la fase de grupos en una situación límite. El conjunto argentino ocupa el tercer puesto del Grupo D con siete puntos y necesita derrotar a Universidad Católica, líder con 10 unidades, para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En caso de que Merentiel finalmente no pueda jugar, Úbeda deberá rearmar el ataque. Todo indica que Exequiel Zeballos sería el acompañante de Milton Giménez en la delantera.

Mientras tanto, el delantero uruguayo ya comenzó una recuperación contrarreloj. En Boca saben que gran parte de sus aspiraciones en la Libertadores dependen de recuperar a tiempo a su principal carta ofensiva para una noche que puede definir el futuro del club en el torneo continental.