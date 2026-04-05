La República Democrática del Congo festeja la hazaña de haber llegado al Mundial 2026. Foto: FIFA.

La República Democrática del Congo vuelve a jugar un Mundial de la FIFA 52 años después de su aventura en la Copa del Mundo de Alemania 1974. Pasó mucha agua bajo el puente, muchas historias, y el planeta no era lo que es hoy en día.

La República Democrática del Congo vuelve a un Mundial tras 52 años de ausencias. Foto: BackpagePix

Todavía existía la Unión Soviética, el mundo atravesaba la parte más álgida de la Guerra Fría, no se sabía nada de Osama Bin Laden, apenas se conocía un poco de Saddam Husein, Donald Trump era un empresario y magnate famoso, pero lejos estaba de ser presidente de los Estados Unidos y Javier Milei apenas tenía tres años de vida. Así cambió el mundo en estos 52 años.

Donald Trump era un destacado empresario, pero lejos de ser presidente en 1974. Foto: REUTERS

La aventura de la República Democrática del Congo en el Mundial de 1974

El paso de la RD del Congo por aquel Mundial fue muy malo. Para aquellos años, ni siquiera se conocía al país con el nombre actual, sino que su nombre oficial era Zaire.

Este nombre lo mantuvo el país desde 1971 a 1997, como parte de su política de “autenticidad” llevada a cabo por el dictador Mobutu Sese Seko. De esta manera, se pretendía borrar el legado colonial de Bélgica en el país, imponiendo un nombre africano derivado de una deformación portuguesa (Nzadi o Zaire) del río Congo. En definitiva, Nzadi deriva de una frase en idioma kikongo que significa “río que engulle a todos los ríos”, haciendo referencia al río Congo.

El dictador de Zaire, Mobutu Sese Seko en 1983. Foto: Wikipedia.

Finalmente, Mobutu fue derrocado en 1997, y es cuando Zaire cambia su denominación a su nombre actual: la República Democrática del Congo.

La travesía de este país, el primero subsahariano en clasificar a un Mundial, fue lamentable. Acabó último de aquel torneo, con 0 puntos, 0 goles a favor y 14 en contra. Perdió 0 a 2 contra Escocia, 0 a 9 contra Yugoslavia y 0 a 3 contra Brasil.

El equipo jugó bajo la presión del dictador Mobutu. Tras la primera derrota ante Escocia, él retiró los premios económicos prometidos a los jugadores, lo que generó una huelga interna del equipo antes del partido ante Yugoslavia, con el posterior resultado catastrófico, uno de los marcadores más abultados jamás registrados en un Mundial.

Pero las anécdotas del paso de Zaire por Alemania 1974 no acabarían allí: durante el juego contra Brasil, el árbitro pitó una falta a favor de los sudamericanos al minuto 80 y justo antes de que Rivelino pateara ese tiro libre, el jugador del conjunto africano, Mwepu Ilunga, salió corriendo desde la barrera humana que se había formado y pateó la pelota lejos, desconociendo con claridad las reglas de juego del fútbol. Una anécdota que quedaría marcada a fuego en la retina de todos los simpatizantes y se inmortalizaría en los libros de historia de este deporte.

Mwepu Ilunga, el defensor del Zaire que pasó a la historia. Foto: Historias de Outsiders.

Mwepu Ilunga se ganó la amonestación del árbitro por esa jugada en la que pecó de inocente. Lo que luego se supo es que el dictador Mobutu había amenazado a sus jugadores, que solo tenían permitido perder hasta por tres goles de diferencia (el marcador ya estaba 3 a 0 para los brasileños), por lo que el accionar de este defensor de Zaire fue por ignorancia y por desesperación.

De todos modos, años después el propio Mwepu reveló que no ignoraba las reglas, sino que fue un acto deliberado para hacer tiempo y evitar un cuarto gol de Brasil que pusiera en riesgo sus propias vidas.

Congo vuelve al Mundial tras 52 años de ausencias

La Guerra de Vietnam todavía estaba en desarrollo, Argentina no había sido campeona del mundo aún. Diego Maradona tenía solo 13 años y Lionel Messi ni siquiera estaba en los planes de sus padres.

Maradona apenas tenía 13 años y Messi no había nacido en 1974.

No eran 48 las selecciones que se clasificaban al Mundial, ni 32 ni 24. Apenas 16 equipos y entre ellos, Zaire era el único representante de África en la contienda.

Todavía existían países que hoy ya no, como la URSS y Yugoslavia. Argentina no había sufrido su última dictadura militar y el conflicto de la Guerra de las Malvinas aún no había tenido lugar.

Ni hablar de que no existía internet, WhatsApp ni celulares y apenas habían pasado cinco años de la llegada del hombre a la Luna.

Las computadoras no formaban parte de la vida cotidiana de las personas. Foto: Unsplash

Hoy la República Democrática del Congo vuelve a un Mundial, pero es como si nunca lo hubiese jugado. Pasó mucha agua bajo el puente, muchas historias y sucesos que hacen que el mundo sea muy diferente a 1974. La RD del Congo escribirá una nueva página de su historia futbolística, aunque quizá -seguramente- preferirían que aquella de 1974 nunca hubiera existido.