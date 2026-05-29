El fracaso de Boca en la Copa Libertadores selló la salida de Claudio Úbeda:

Claudio Úbeda. Foto: REUTERS

El fracaso de Boca en la Copa Libertadores ya tuvo la primera repercusión: Claudio Úbeda dejará de ser el entrenador xeneize y ya comienza la danza de nombres para sucederlo.

El nuevo entrenador será el encargado de encabezar la pretemporada el 18 de junio en Boca Predio, día en el que terminará la licencia de los jugadores, que se prepararán para los 16avos de Copa Sudamericana y el encuentro de Copa Argentina ante Sarmiento de Junín.

Paredes y Úbeda Foto: REUTERS

Pese a que la eliminación ante Universidad Católica fue la gota que rebalsó el vaso, era un secreto a voces en las oficinas de La Bombonera que el contrato no se iba a renovar.

Los nombres que pican en punta para sucederlo

Tras el desgaste del último interinato, Juan Romá Riquelme considera que el equipo requiere un “piloto de tormentas” con características muy específicas: espalda ante la presión mediática, experiencia internacional y capacidad de gestión de un vestuario de alta competencia.

El apuntado por Riquelme para reemplazar a Úbeda Foto: @dataref_Ar

Uno de los nombres que gusta es Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia que se prepara para disputar la Copa del Mundo.

El ex ayudante de campo de José Pekerman demostró una enorme capacidad para armar equipos equilibrados, sólidos en el retroceso y sumamente pragmáticos.

Su día a día en el seleccionado colombiano, lidiando con figuras que militan en las principales ligas de Europa, le otorga el roce y la autoridad necesarios para plantarse en un vestuario complejo como el del Xeneize.

Antonio Mohamed. Foto: NA

Otro de los apuntados sería Antonio Mohamed, quien ofrece un “cambio de energía” para un vestuario golpeado tras la eliminación copera.

El Turco es un entrenador con un largo historial de éxito en torneos de eliminación directa, tanto en el fútbol argentino como en la Liga MX. Se perfil motivador, capaz de cambiarle la mentalidad a planteles golpeados en tiempo récord, podría ser el dato que lo ubique con el buzo xeneize. Sus equipos suelen ser verticales, ofensivos y con mucho carácter, una cualidad que el hincha reclama tras la pasividad mostrada en las últimas jornadas de la Libertadores.

Actualmente en el Toluca, con el que este domingo jugará la final de la Concachampions, su salida requeriría una negociación de club a club. Sin embargo, su deseo histórico de dirigir a una institución de la magnitud de Boca lo posicionan como la alternativa más viable y de rápida resolución.

Cristian "Kily" González

Por último, aparece el nombre Cristian González, uno de los entrenadores del gusto de Riquelme a la hora de comandar las riendas del equipo.

Sin experiencia internacional probada y con resultados irregulares, el Kily aportaría el vigor necesario para sacar adelante a un plantel golpeado. Además, su último paso por Unión tuvo momentos de buen fútbol, algo que también podría seducir al pueblo boquense.

La carrera por ser el reemplazante de Úbeda ya empezó y parece que hay varios nombres en competencia.

Por Matías Greisert

X: @MatiasGreisert