La lista de la Selección para el Mundial:

Marcos Acuña. Foto: NA.

Lionel Scaloni terminó con la espera y anunció la lista de 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, mientras los elegidos celebran estar presentes en la gran cita del fútbol mundial, ya se puede hablar de algunas ausencias que van a dar que hablar.

Marcos Acuña, Selección Argentina. Foto: NA

El más llamativo es Marcos Acuña, el lateral de River y campeón del mundo en Qatar, no podrá tener su segunda Mundial en un puesto con muchas dudas.

Su buen nivel en el Millonario parecía ponerlo en la nómina, pero las lesiones lo terminaron dejando afuera.

Emiliano Buendia, Aston Villa. Foto: REUTERS

Emiliano Buendia podría ser una de las grandes injusticias: el volante del Aston Villa fue figura del equipo campeón de la Europa League pero terminó perdiendo el lugar por Lo Celso o Nico González, futbolistas que son viejos conocidos de Scaloni.

Otra de las ausencias de peso es Franco Mastantuono. El volante del Real Madrid perdió terreno en el Merengue y se quedó sin chances de integrar la lista.

Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: REUTERS

Muchos aseguran que su continuidad en Núñez le hubiera garantizado la participación en el Mundial, pero el tren del club más importante del mundo no pasa todos los días.

El último que quedó en la puerta de la lista es Marcos Senesi. El central del Bournemouth fue elegido como el mejor jugador de su equipo en la temporada y fue vendido al Tottenham.

Marcos Senesi; Bournemouth. Foto: Instagram @afcb

El ex San Lorenzo perdió la carrera ante Facundo Medina, quien le ofrece al entrenador la posibilidad de cubrir el lateral izquierdo.

En relación a los convocados en Qatar hay 17 jugadores que buscarán el bicampeonato, mientras que son 9 los que no repetirán.

Los 26 elegidos: la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique De Marsella)

Juan Musso (Atlético De Madrid)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético De Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Leonardo Balerdi (Olympique De Marsella)

Cristian Romero (Tottenhman Hotspur)

Facundo Medina (Olympique De Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique De Lyon)

La lista de convocados al Mundial 2026. Video: X @Argentina

Volantes

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter De Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Valentín Barco (Racing Club De Estrasburgo)

Delanteros

Lionel Messi (Inter De Miami)

Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter De Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert