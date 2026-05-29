Facundo Medina en el Olympique de Marsella. Foto: REUTERS

Facundo Medina fue la gran sorpresa de la lista de convocados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, lugar al que le ganó la carrera a históricos y otros futbolistas de buen presente.

El defensor surgido de River tendrá su primera experiencia en una Copa del Mundo y brindará polifuncionalidad a un sector de la defensa que no tendrá a Marcos Acuña, uno de los campeones del mundo en Qatar.

La historia del defensor de la Selección

En el día de su cumpleaños 27, el nacido en Villa Fiorito, cuna de Diego Armando Maradona, recibió el mejor regalo: la convocatoria al Mundial 2026.

Facundo Medina en las Inferiores de River. Foto: X

Sus inicios en el fútbol fueron en River pero nunca llegó a debutar profesionalmente con la Banda. Solo disputó un amistoso ante Aldosivi en 2017, con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes.

En busca de continuidad, se fue a Talleres de Córdoba, donde se hizo conocido para el mundo fútbol e inició el despegue de su exitosa carrera.

Facundo Medina en el Sudamericano Sub 20 de 2019. Foto: NA

Con la camiseta de la “T” disputó 39 partidos y su buen rendimiento le posibilitaron ser convocado al Sudamericano Sub 20 de Chile, en 2019.

Luego de ponerse la camiseta albiceleste, llegó el salto a Europa. El Lens de Francia posó sus ojos en él y pagó cuatro millones de dólares por su pase.

En su primera etapa en la Ligue 1, acumuló 165 partidos a lo largo de cinco temporadas. Por su gran rendimiento, en 2025 pasó al Olympique de Marsella, el club más importante de Francia y donde comparte plantel con otros dos mundialistas: Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli.

El debut con la Selección Mayor llegó el 13 de octubre de 2020 por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Aquel día, ingresó a los 88 minutos frente a Bolivia para buscar cerrar el partido en la altura de La Paz, encuentro que Argentina se terminaría imponiendo por 2 a 1. Desde entonces acumula siete apariciones con la camiseta albiceleste.

Facundo Medina en la Selección argentina. Foto: REUTERS

Su mensaje tras ser convocado

Tras ser convocado al Mundial 2026, Facundo Medina expresó su emoción a través de un posteo en las redes sociales.

Posteo de Facundo Medina tras su citación al Mundial. Foto: Instagram

“No dejen de soñar nunca, por favor”, escribió en una historia de Instagram el jugador del Olympique de Marsella.

La publicación incluyó una foto de su infancia y emojis de banderas argentinas.

Los 26 elegidos: la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique De Marsella)

Juan Musso (Atlético De Madrid)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético De Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Leonardo Balerdi (Olympique De Marsella)

Cristian Romero (Tottenhman Hotspur)

Facundo Medina (Olympique De Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique De Lyon)

Volantes

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter De Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Valentín Barco (Racing Club De Estrasburgo)

Delanteros

Lionel Messi (Inter De Miami)

Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter De Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert