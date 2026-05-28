Argentina campeón del Mundial de Qatar 2022. Foto: REUTERS.

La lista está confirmada y el mensaje es nítido: Lionel Scaloni apuesta fuerte por la memoria ganadora. Argentina defenderá la corona con una convocatoria que sostiene buena parte del corazón que se consagró en Qatar 2022, con nombres que ya saben lo que es jugar bajo presión extrema y ganarla.

En tiempos de recambio generacional, el DT eligió continuidad: muchos de los que levantaron la Copa hace cuatro años vuelven a subirse al avión rumbo al Mundial 2026. Y eso no es casualidad: cuando un equipo tiene automatismos, liderazgo y jerarquía, el plan suele ser conservar el “motor” y ajustar piezas alrededor.

Los que repiten: 17 futbolistas que estuvieron en Qatar 2022 y también están en la nómina 2026

Al cruzar la lista de Qatar 2022 con los citados para Estados Unidos-México-Canadá 2026, aparecen 17 nombres que vuelven a decir presente.

Final del Mundial Qatar 2022. Foto: FIFA.com

Arqueros

Emiliano “Dibu” Martínez

Gerónimo Rulli

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian “Cuti” Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Thiago Almada

Delanteros

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Lectura rápida: hay columna vertebral completa: arquero, centrales, mediocampo mixto y doble 9/segunda punta. Ese es el tipo de continuidad que suele sostener el rendimiento en torneos cortos.

La lista de convocados al Mundial 2026. Video: X @Argentina

Messi y un dato que empuja el click: va por su sexto Mundial

El nombre que domina el impacto global es el de Lionel Messi, incluido en la lista y con la posibilidad histórica de disputar su sexta Copa del Mundo, un registro que lo pone en un grupo ultra selecto. Para Discover, este tipo de hito suele rendir muy bien: es informativo, emocional y fácil de compartir.

Por qué Scaloni insiste con los campeones: química, roles y “piloto automático”

En un Mundial, el margen de error es mínimo. Por eso, sostener nombres que ya vivieron la experiencia completa (grupo, mata-mata, final) tiene ventajas evidentes: liderazgo probado, convivencia aceitada y roles claros. La propia presentación de la nómina remarca que se mantiene “la base” del equipo campeón y que la selección ya tiene sus 26 elegidos para defender el título.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: NA

Además, Argentina llega con un plantel que no se está conociendo, sino afinando: los repetidos ya saben qué les pide el DT, cómo se presiona, dónde se corre y cuándo se pausa. Esa continuidad suele ahorrar tiempo de adaptación, algo clave en el calendario apretado de Copa del Mundo.

Los campeones de 2022 que no aparecen en 2026 y lo que significa el recambio

Tan importante como los que vuelven son los que ya no están. En el plantel de Qatar 2022 figuran, entre otros, Ángel Di María, Paulo Dybala, Ángel Correa, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Juan Foyth, Franco Armani, Alejandro “Papu” Gómez y Guido Rodríguez. Ninguno de esos nombres aparece en el listado publicado para 2026, lo que confirma que la renovación fue selectiva: no se cambia todo, se cambia lo justo.

Las “caras 2026”: quiénes se suman a la base campeona

La lista para 2026 también trae nombres que no estuvieron en Qatar 2022 dentro de la nómina final. Entre ellos aparecen Juan Musso, Leonardo Balerdi, Máximo Perrone, Valentín Barco, Nico Paz, Nicolás González, Giuliano Simeone y José Manuel “Flaco” López.

Y este mix es el que ilusiona a Scaloni: campeones con experiencia + futbolistas que llegan con hambre, para sostener intensidad y competencia interna en cada entrenamiento.