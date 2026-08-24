Sorpresa por Julián Álvarez: el poderoso club que amenaza con frustrar su posible llegada al Barcelona

Julián Álvarez Foto: REUTERS

El futuro de Julián Álvarez se convirtió en uno de los grandes temas del mercado de pases europeo. Cuando la situación parecía limitarse a una disputa entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, apareció un tercer protagonista con capacidad económica para cambiar el escenario: Arsenal.

El club de la Premier League estaría dispuesto a realizar una inversión millonaria por el delantero argentino. Sin embargo, la operación depende de un factor decisivo: la voluntad del futbolista, quien tendría como prioridad continuar su carrera en España.

Arsenal entra en escena y pone en alerta al Barcelona

La aparición del Arsenal representa una alternativa atractiva para el Atlético. A diferencia del Barcelona, el conjunto inglés no es un rival directo en La Liga, por lo que la dirigencia madrileña preferiría negociar con los londinenses.

Julián Álvarez Foto: REUTERS

El Atlético considera a Álvarez uno de sus futbolistas más importantes y no estaría dispuesto a facilitar su traspaso al equipo catalán. Además, su valoración podría acercarse a los 150 millones de euros, una cifra que reduce considerablemente la cantidad de posibles compradores.

Arsenal tendría el poder económico para afrontar la operación, pero todavía necesitaría convencer al delantero de regresar al fútbol inglés.

La postura de Julián Álvarez que puede cambiar la negociación

El principal obstáculo para Arsenal no sería el dinero. Según las versiones periodísticas, Julián Álvarez preferiría jugar en el Barcelona o continuar en el Atlético si no puede concretarse esa transferencia.

El argentino ya conoce la Premier League por su etapa en el Manchester City, donde ganó numerosos títulos. Aunque Arsenal puede ofrecerle un proyecto competitivo, diferentes cuestiones personales y familiares favorecerían su permanencia en España.

La situación plantea un conflicto evidente: el Atlético preferiría venderlo al Arsenal, mientras que el jugador tendría como destino elegido al Barcelona.

Por qué el Atlético no quiere venderlo al Barcelona

La postura del conjunto madrileño responde a una razón deportiva. Transferir a uno de sus mejores atacantes al Barça significaría reforzar a un competidor directo por La Liga y otros títulos nacionales.

El argentino, además, tiene contrato hasta 2030, por lo que el Atlético conserva el control de los tiempos y de las condiciones económicas. No existe una obligación inmediata de venderlo.

Julián Álvarez Foto: EFE

Barcelona deberá entonces reunir una cifra extraordinaria y, al mismo tiempo, convencer a la dirigencia rojiblanca de negociar con uno de sus principales rivales.

La tensión entre Julián Álvarez y los hinchas del Atlético

La incertidumbre por el futuro del delantero comenzó a trasladarse a las tribunas. Durante el empate 2-2 frente al Villarreal, Álvarez recibió silbidos de una parte de los aficionados.

La reprobación habría comenzado cuando su imagen apareció en las pantallas del estadio mientras permanecía entre los suplentes. Los abucheos volvieron a escucharse cuando ingresó durante el segundo tiempo.

La tensión tampoco se habría limitado al partido. En la Ciudad Deportiva de Majadahonda aparecieron pancartas contra el delantero, una situación que profundizó el malestar en su entorno.

Revelaron la reacción de Julián Álvarez y su familia tras la lluvia de silbidos que sufrió en el partido del Atlético de Madrid

El episodio habría provocado un fuerte impacto emocional en Julián Álvarez y su familia. Según aseguró el periodista Jota Jordi en el programa español El Chiringuito, el delantero habría llorado como consecuencia de la presión acumulada y sus familiares también se encontrarían afectados.

Estas declaraciones no fueron confirmadas públicamente por el futbolista, aunque reflejan el delicado clima que rodea su continuidad en Madrid.

Otra imagen que generó repercusión se produjo después del encuentro. Mientras varios integrantes del plantel permanecieron en el campo para saludar a los aficionados, Álvarez se dirigió directamente al vestuario.

La escena fue interpretada inicialmente como una decisión personal. Sin embargo, Diego Simeone explicó que el propio club resolvió que el delantero no se acercara a las tribunas, buscando evitar una situación de mayor tensión.

El desgaste emocional, los silbidos y la incertidumbre deportiva podrían convertirse en factores importantes para definir su futuro. Lo sucedido frente al Villarreal podría marcar un punto de quiebre en la relación entre Álvarez y una parte de los aficionados del Atlético.

Barcelona espera y Arsenal prepara su movimiento

El Barcelona mantiene al argentino entre sus principales objetivos para reforzar la ofensiva. Su movilidad, presión, capacidad asociativa y definición encajarían en el proyecto deportivo del conjunto catalán.

Sin embargo, el club debe resolver dos problemas: alcanzar la elevada valoración del Atlético y convencerlo de transferir a una figura hacia un rival directo.

Mientras el Barça busca una fórmula económica, Arsenal podría aprovechar la demora y presentar una oferta difícil de rechazar. El equipo inglés cuenta con recursos financieros y ofrecería una salida más conveniente para la dirigencia rojiblanca.

¿Arsenal puede quedarse con Julián Álvarez?

La posibilidad dependerá de un eventual cambio de postura del delantero. Arsenal dispone del dinero y de un proyecto competitivo, pero necesita obtener la aprobación del argentino.

Si Álvarez mantiene su preferencia por Barcelona, la propuesta inglesa podría quedar paralizada. Si acepta regresar a la Premier League, Arsenal pasaría a ocupar el primer lugar en la carrera por su contratación.

El escenario presenta tres intereses diferentes: Barcelona tendría la preferencia del jugador, Atlético controla la negociación y Arsenal cuenta con el poder económico. La resolución podría provocar uno de los movimientos más destacados del mercado europeo.