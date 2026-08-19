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Los mejores memes de la foto institucional de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: de la seriedad a la cárcel

El futbolista de la Selección Argentina, quien mantiene una tensa relación con el “Colchonero”, fue tendencia en las redes tras conocerse una imagen con la nueva indumentaria del club, en medio de un presunto traspaso al Barcelona.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Los mejores memes de la foto institucional de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.
Los mejores memes de la foto institucional de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: atleticodemadrid
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Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena durante el mercado de pases europeo. Tras varias semanas de rumores y negociaciones, el delantero argentino intentó dejar el Atlético de Madrid para sumarse al Barcelona, un destino que él mismo consideraba especialmente atractivo. Sin embargo, la firme postura de la dirigencia “Colchonerafrustró la operación y obligó a la “Araña” a continuar en el club madrileño, en una de las novelas más comentadas del verano europeo.

La situación no pasó desapercibida para la prensa española, que puso el foco en el estado de ánimo del campeón del mundo. Luego de sus vacaciones y de realizar un plan de trabajo físico en solitario, Álvarez reapareció en el inicio de la pretemporada con un semblante serio que alimentó distintas interpretaciones. Para muchos medios locales, su imagen reflejó la decepción por no haber podido concretar el traspaso que soñaba hacia el conjunto catalán.

En las últimas horas, el Atlético de Madrid publicó las fotografías institucionales para la nueva temporada y una en particular se volvió viral. En ella, el ex River Plate aparece con gesto adusto y sin la sonrisa que lo caracterizó en campañas anteriores. El marcado contraste con sus imágenes de años recientes desató una catarata de memes y comentarios en las redes sociales, donde los hinchas rápidamente transformaron la expresión del atacante argentino en uno de los temas del momento.

Los mejores memes de la foto institucional de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Los mejores memes de la foto institucional de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: X @FabrizioRomano
Los mejores memes de la foto institucional de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: X @FabrizioRomano
Los mejores memes de la foto institucional de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: X @FabrizioRomano
Los mejores memes de la foto institucional de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: X @FabrizioRomano
Los mejores memes de la foto institucional de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: X @FabrizioRomano
Los mejores memes de la foto institucional de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: X @FabrizioRomano
Los mejores memes de la foto institucional de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: X @FabrizioRomano

Diego Simeone fue muy directo respecto a la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Diego Simeone volvió a pronunciarse sobre la situación de Álvarez y dejó un mensaje que parece cerrar definitivamente cualquier especulación sobre su futuro. El entrenador del Atlético de Madrid se respaldó en las recientes declaraciones del propietario de la institución, Miguel Ángel Gil Marín, quien ratificó la continuidad del delantero argentino pese a los rumores que lo vinculaban con el Barcelona. “El dueño del club habló tajantemente”, expresó el “Cholo”, dejando en claro que la postura de la entidad es firme y que no habrá cambios en ese sentido.

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Además, el técnico explicó los motivos por los que la “Araña” no formó parte del encuentro de este miércoles ante Málaga. Según detalló, la decisión responde exclusivamente a una cuestión de cuidado y recuperación del futbolista, que atraviesa una etapa particular tras un mercado de pases intenso y una preparación diferente a la del resto del plantel. “Intentamos cuidar al jugador y esperar que esté en condiciones para jugar”, señaló Simeone al referirse a la ausencia del atacante.

Más allá de lo deportivo, el entrenador destacó el acompañamiento que el cuerpo técnico le está brindando al campeón del mundo. “Cuidamos a la persona y al jugador; entendemos que en este partido no está en las condiciones para jugar”, afirmó. Simeone también tuvo palabras elogiosas para Álvarez, a quien definió como un “chico extraordinario”, y volvió a respaldar la posición de la dirigencia. “Si el dueño del club habló tajantemente, creo que no hay más”, sentenció, dando por concluido el debate sobre una posible salida del delantero argentino.

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Cristian Daniel Avila
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