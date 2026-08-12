De intentar quedarse con el Mundial a comprar a Los Ángeles Lakers: la millonaria cifra que pagó el empresario vinculado a Trump por la franquicia de la NBA

Los Ángeles Lakers. Foto: EFE

El dueño de Los Ángeles Lakers, Mark Walter, alcanzó un acuerdo para vender la histórica franquicia de la NBA a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por 12.000 millones de dólares.

Menos de un año después de adquirir a los Lakers por cerca de 10.000 millones de dólares tras un acuerdo con la familia Buss, propietaria de los angelinos desde 1979, Walter está a punto de cerrar la venta más alta de la historia para un equipo de la NBA.

Los Ángeles Lakers. Foto: x

“Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Sentimos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss”, aseguraron Kushner e Iger en un comunicado.

“Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles”, añadieron.

Joshua Kushner. Foto: x

Joshua Kushner invierte en empresas tecnológicas a través de Thrive Capital, mientras Bob Iger le asesora en inversiones de largo plazo vinculadas con marcas icónicas y activos culturales, como franquicias deportivas.

Joshua es hermano de Jared Kushner (yerno de Donald Trump) y su perfil levantó a gran escala cuando tuvo la ambiciosa propuesta para adquirir la explotación comercial del Mundial de fútbol. Pese a la gran suma de dinero que prometía invertir, el mundo fútbol le dio la espalda, generando un complejo boicot contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino.

La silueta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el logo del a UEFA de fondo. Foto: REUTERS

La histórica etapa de la familia Buss

Jerry Buss compró los Lakers en 1979 por 67,5 millones de dólares en un paquete que incluía Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio, Los Angeles Forum.

Jerry Buss junto a Shaquille O´Neal. Foto: X

En 2013, con la muerte del patriarca, la franquicia pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo el mando.

Los Lakers ganaron 11 de sus 17 anillos de la NBA con la familia Buss, la franquicia más exitosa en ese periodo de tiempo.